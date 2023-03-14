Челябинские ядерщики разработали новый способ уничтожения беспилотников

Озерские ученые предложили способ быстрого уничтожения беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Российского федерального ядерного центра имени Забабахина из Озерска (Челябинская область) разработали способ уничтожения беспилотных летательных аппаратов. На разработку получен российский патент.

«Изобретение относится к способу активной защиты объекта со стороны верхней полусферы от множественных атак беспилотных летательных аппаратов. Разработка может быть использована при защите военных, гражданских, в том числе промышленных, объектов», — сообщается на сайте Роспанента.

Авторы описали способ действия установки. Стволы на ней поставили всенаправленно от центра пускового контейнера с его вращением по двум взаимно пересекающимися осям. Это позволило преодолеть недостаток разработки 2021 года. Она позволяла запускать боеприпасы, но быстро и точно наводить ее не получалось.

Разработчики отметили, что разработчикам приходится учесть множество факторов. В частности, при противодействии атаке беспилотников цели дифференцируют по траекториям движения, дальности и другим параметрам. И если в военной кампании предусмотрен только летальный исход, то при гражданском применении он исключен.