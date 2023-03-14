Сотрудники колонии нашли наркотики при осмотре посылки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенным исправительной колонии №10 в Кыштыме (Челябинская область) отправили около трех граммов наркотиков, спрятанных в упаковке плавленого сыра. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество было обнаружено при осмотре посылки.

«Запрещенное вещество изобретательный „курьер“ спрятал ухищренным способом в упаковке с плавленым сыром, которая находилась в пакете с другими продуктами питания. Но дальше комнаты приема передач колонии она так и не попала», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

В ведомстве отметили, что всего из посылки было изъято 2,93 грамма наркотика. По данному факту в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ.

Ранее сотрудники колонии в Магнитогорске задержали жительницу Миасса, которая пыталась пронести наркотики для знакомого заключенного. Женщина спрятала запрещенные вещества в прямой кишке, и попыталась пройти досмотр.