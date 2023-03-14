14 марта 2023

Челябинским заключенным отправили наркотики в плавленом сыре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Сотрудники колонии нашли наркотики при осмотре посылки Фото:

Заключенным исправительной колонии №10 в Кыштыме (Челябинская область) отправили около трех граммов наркотиков, спрятанных в упаковке плавленого сыра. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество было обнаружено при осмотре посылки.

«Запрещенное вещество изобретательный „курьер“ спрятал ухищренным способом в упаковке с плавленым сыром, которая находилась в пакете с другими продуктами питания. Но дальше комнаты приема передач колонии она так и не попала», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

В ведомстве отметили, что всего из посылки было изъято 2,93 грамма наркотика. По данному факту в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ.

Ранее сотрудники колонии в Магнитогорске задержали жительницу Миасса, которая пыталась пронести наркотики для знакомого заключенного. Женщина спрятала запрещенные вещества в прямой кишке, и попыталась пройти досмотр.

Наркотики были найдены в ходе досмотра
Фото:

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Заключенным исправительной колонии №10 в Кыштыме (Челябинская область) отправили около трех граммов наркотиков, спрятанных в упаковке плавленого сыра. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ГУФСИН по региону, запрещенное вещество было обнаружено при осмотре посылки. «Запрещенное вещество изобретательный „курьер“ спрятал ухищренным способом в упаковке с плавленым сыром, которая находилась в пакете с другими продуктами питания. Но дальше комнаты приема передач колонии она так и не попала», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. В ведомстве отметили, что всего из посылки было изъято 2,93 грамма наркотика. По данному факту в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 228 УК РФ. Ранее сотрудники колонии в Магнитогорске задержали жительницу Миасса, которая пыталась пронести наркотики для знакомого заключенного. Женщина спрятала запрещенные вещества в прямой кишке, и попыталась пройти досмотр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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