ТАСС: жителям Ярославской области начали рассылать повестки

Жителей Ярославской области вызывают в военкоматы для уточнения данных
Жители Ярославской области начали получать повестки из военных комиссариатов для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной военкомат.
«Это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета», — заявил собеседник агентства. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о получении повесток.
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