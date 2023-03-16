ТАСС: жителям Ярославской области начали рассылать повестки

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Пункт призыва. Курган, новобранцы, военкомат, призыв в армию
Жителей Ярославской области вызывают в военкоматы для уточнения данных Фото:

Жители Ярославской области начали получать повестки из военных комиссариатов для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной военкомат.

«Это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета», — заявил собеседник агентства. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о получении повесток.

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Жители Ярославской области начали получать повестки из военных комиссариатов для уточнения данных воинского учета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной военкомат. «Это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета», — заявил собеседник агентства. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о получении повесток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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