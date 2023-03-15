Рост числа детских самоубийств вызвал тревогу у тюменских силовиков

В 2022 году суицид стал причиной смерти 19 детей из Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рост числа самоубийств среди несовершеннолетних вызывал тревогу у прокуратуры Тюменской области. Об этом глава ведомства Владислав Московских сообщил в своем отчете по результатам работы за 2022 год, подготовленном для председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова (копия имеется в распоряжении редакции).

«Особую тревогу в прошлом году вызвал кратный рост числа суицидов несовершеннолетних. Из 75 таких фактов каждый четвертый стал следствием смерти ребенка», — сообщил Московских в своем отчете о состоянии законности и правопорядка Тюменской области в 2022 году.

По данным прокуратуры, в прошлом году на территории региона суицид стал причиной смерти 19 детей. Наибольшее число детских самоубийств в 2022 году зарегистрировано на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского и Заводоуковского городских округов. А также в Вагайском, Казанском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.