15 марта 2023

Рост числа детских самоубийств вызвал тревогу у тюменских силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2022 году суицид стал причиной смерти 19 детей из Тюменской области Фото:

Рост числа самоубийств среди несовершеннолетних вызывал тревогу у прокуратуры Тюменской области. Об этом глава ведомства Владислав Московских сообщил в своем отчете по результатам работы за 2022 год, подготовленном для председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова (копия имеется в распоряжении редакции).

«Особую тревогу в прошлом году вызвал кратный рост числа суицидов несовершеннолетних. Из 75 таких фактов каждый четвертый стал следствием смерти ребенка», — сообщил Московских в своем отчете о состоянии законности и правопорядка Тюменской области в 2022 году.

По данным прокуратуры, в прошлом году на территории региона суицид стал причиной смерти 19 детей. Наибольшее число детских самоубийств в 2022 году зарегистрировано на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского и Заводоуковского городских округов. А также в Вагайском, Казанском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.

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Рост числа самоубийств среди несовершеннолетних вызывал тревогу у прокуратуры Тюменской области. Об этом глава ведомства Владислав Московских сообщил в своем отчете по результатам работы за 2022 год, подготовленном для председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова (копия имеется в распоряжении редакции). «Особую тревогу в прошлом году вызвал кратный рост числа суицидов несовершеннолетних. Из 75 таких фактов каждый четвертый стал следствием смерти ребенка», — сообщил Московских в своем отчете о состоянии законности и правопорядка Тюменской области в 2022 году. По данным прокуратуры, в прошлом году на территории региона суицид стал причиной смерти 19 детей. Наибольшее число детских самоубийств в 2022 году зарегистрировано на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Голышмановского и Заводоуковского городских округов. А также в Вагайском, Казанском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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