Сальдо: власти Киева не дают украинцам оформить гражданство России

17 марта 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо возмутился действиям властей Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины пытаются всячески препятствовать украинцам оформить гражданство России, потому что они взволнованы тем, что из страны бегут люди. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в МИД Украины заявили, что Киев продолжит считать действительным украинское гражданство даже в том случае, если его обладатель подаст заявление о выходе из него в МВД РФ. «Почему киевские человеконенавистники так перевозбудились? То за двойное гражданство грозились лишить украинского, а тут вдруг от последнего не избавиться, как от прилипшей к подошве жвачки? А они очень обеспокоены, что число людей под их властью стремительно уменьшается, и пытаются этому символически препятствовать», — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС. Он с иронией отметил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекрасно знают, какая «защита» исходит от украинских властей. «Это обстрелы, угнетение, унижение людей по культурному, религиозному или языковому признаку. Спасибо, им такое не нужно, они наелись досыта вашей „защиты“», — подчеркнул Владимир Сальдо. Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, по которому украинское гражданство россиян считается прекращенным со дня подачи заявления в Министерство внутренних дел о выходе из него. Уточняется, что со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины россиянину не нужно будет предпринимать каких-либо дополнительных действий, передает « Газета.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины пытаются всячески препятствовать украинцам оформить гражданство России, потому что они взволнованы тем, что из страны бегут люди. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее в МИД Украины заявили, что Киев продолжит считать действительным украинское гражданство даже в том случае, если его обладатель подаст заявление о выходе из него в МВД РФ. «Почему киевские человеконенавистники так перевозбудились? То за двойное гражданство грозились лишить украинского, а тут вдруг от последнего не избавиться, как от прилипшей к подошве жвачки? А они очень обеспокоены, что число людей под их властью стремительно уменьшается, и пытаются этому символически препятствовать», — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС. Он с иронией отметил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекрасно знают, какая «защита» исходит от украинских властей. «Это обстрелы, угнетение, унижение людей по культурному, религиозному или языковому признаку. Спасибо, им такое не нужно, они наелись досыта вашей „защиты“», — подчеркнул Владимир Сальдо. Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон, по которому украинское гражданство россиян считается прекращенным со дня подачи заявления в Министерство внутренних дел о выходе из него. Уточняется, что со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины россиянину не нужно будет предпринимать каких-либо дополнительных действий, передает «Газета.ру».