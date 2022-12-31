Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО» Ким Чен Ын: укрепляя партнерские отношения с Японией и Южной Кореей, США создают «азиатское НАТО» 01 января 2023 в 10:09 Размер текста - 17 + Партнерские отношения США, Японии и Южной Кореи могут говорить о создании «азиатского НАТО», заявил Ким Чен Ын. Фото: miliman/pickupimage.com США создают «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления партнерских отношений с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза», США погружаются в создание нового военного блока, «азиатской версии НАТО», — уточнил глава государства в ходе VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Его слова приводит «Центральное телеграфное агентство Кореи». В ответ Ким Чен Ын предложил шаги для укрепления безопасности своей страны. В частности, разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения нанести ядерный удар. Ранее о создании «азиатского НАТО» заявляли и в Китае. Тогда в КНР предположили, что участие Японии, Кореи и ряда других стран в Мадридском саммите НАТО может означать создание аналога Североатлантического альянса. Также сообщалось, что Ким Чен Ын отказался заключить союз с США против России. США создают «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления партнерских отношений с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза», США погружаются в создание нового военного блока, «азиатской версии НАТО», — уточнил глава государства в ходе VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Его слова приводит «Центральное телеграфное агентство Кореи». В ответ Ким Чен Ын предложил шаги для укрепления безопасности своей страны. В частности, разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения нанести ядерный удар. Ранее о создании «азиатского НАТО» заявляли и в Китае. Тогда в КНР предположили, что участие Японии, Кореи и ряда других стран в Мадридском саммите НАТО может означать создание аналога Североатлантического альянса. Также сообщалось, что Ким Чен Ын отказался заключить союз с США против России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям