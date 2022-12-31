31 декабря 2022

Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО»

Ким Чен Ын: укрепляя партнерские отношения с Японией и Южной Кореей, США создают «азиатское НАТО»
© Служба новостей «URA.RU»
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Партнерские отношения США, Японии и Южной Кореи могут говорить о создании «азиатского НАТО», заявил Ким Чен Ын. Фото:

США создают «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления партнерских отношений с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза», США погружаются в создание нового военного блока, «азиатской версии НАТО», — уточнил глава государства в ходе VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Его слова приводит «Центральное телеграфное агентство Кореи».

В ответ Ким Чен Ын предложил шаги для укрепления безопасности своей страны. В частности, разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения нанести ядерный удар.

Ранее о создании «азиатского НАТО» заявляли и в Китае. Тогда в КНР предположили, что участие Японии, Кореи и ряда других стран в Мадридском саммите НАТО может означать создание аналога Североатлантического альянса. Также сообщалось, что Ким Чен Ын отказался заключить союз с США против России.

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США создают «азиатскую версию НАТО» под предлогом укрепления партнерских отношений с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза», США погружаются в создание нового военного блока, «азиатской версии НАТО», — уточнил глава государства в ходе VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Его слова приводит «Центральное телеграфное агентство Кореи». В ответ Ким Чен Ын предложил шаги для укрепления безопасности своей страны. В частности, разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения нанести ядерный удар. Ранее о создании «азиатского НАТО» заявляли и в Китае. Тогда в КНР предположили, что участие Японии, Кореи и ряда других стран в Мадридском саммите НАТО может означать создание аналога Североатлантического альянса. Также сообщалось, что Ким Чен Ын отказался заключить союз с США против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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