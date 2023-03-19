Три самолета Utair до Сургута задерживаются в аэропортах вылета. Скрин

20 марта 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Самолеты Utair из Москвы, Уфы и Самары до Сургута задерживаются в аэропортах вылета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиарейсы из Москвы, Уфы и Самары до Сургута задерживаются в аэропортах вылета. Все самолеты принадлежат авиакомпании Utair, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ 1404 из Уфы задержан, рейс ЮТ 478 из Самары (Курумоч) задержан, рейс ЮТ 247 из Москвы (Внуково) задержан», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. Информация на онлайн-табло указанных аэропортов подтверждает, что самолеты задерживаются в аэропортах вылета. По информации онлайн-табло аэропорта Уфы, задержка рейса до Сургута составляет один час, самолет должен вылететь в полночь 21 марта. Вылет из Москвы задерживается на один час десять минут, ориентировочное время отправки самолета также в полночь (в 22:00 по времени Москвы). В Самаре самолет задерживается почти на три часа, он должен был вылететь в 21 час 50 минут, но вылет задерживается до 0 часов 30 минут 21 марта. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Сургута был задержан вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод. Ожидающие вылета пассажиры почти сутки провели в аэропорту. Три авиарейса прибудут в Сургут с задержкой Фото: скрин с онлайн-табло аэропорта имени Салманова (Сургут)

Авиарейсы из Москвы, Уфы и Самары до Сургута задерживаются в аэропортах вылета. Все самолеты принадлежат авиакомпании Utair, сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ 1404 из Уфы задержан, рейс ЮТ 478 из Самары (Курумоч) задержан, рейс ЮТ 247 из Москвы (Внуково) задержан», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургут. Информация на онлайн-табло указанных аэропортов подтверждает, что самолеты задерживаются в аэропортах вылета. По информации онлайн-табло аэропорта Уфы, задержка рейса до Сургута составляет один час, самолет должен вылететь в полночь 21 марта. Вылет из Москвы задерживается на один час десять минут, ориентировочное время отправки самолета также в полночь (в 22:00 по времени Москвы). В Самаре самолет задерживается почти на три часа, он должен был вылететь в 21 час 50 минут, но вылет задерживается до 0 часов 30 минут 21 марта. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Сургута был задержан вылет самолета авиакомпании Utair до Минеральных Вод. Ожидающие вылета пассажиры почти сутки провели в аэропорту.