Из Челябинской области начали выдворять мигрантов

Судебные органы запретили въезд в Россию 36 нарушителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области проходит мероприятие «Нелегальный мигрант», в рамках которого иностранных граждан, нарушивших закон, выдворяют за пределы РФ. Полиция совместно с коллегами из других ведомств в первую очередь проверяют рынки, общежития, хостелы и стройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Только за один день мероприятий пресечено 42 преступления в сфере миграции. Был выявлен факт незаконного пересечения государственной границы России и два случая подделки документов. Возбуждено 29 уголовных дел», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

При выполнении оперативного мероприятия также был задержан гражданин ближнего зарубежья, находящийся в федеральном розыске за дачу взятки. Судебными органами принято 39 решений о выдворении иностранных граждан за пределы страны, а 36 нарушителям и вовсе запретили въезд в Россию.