Учитель английского языка в пермской школе решил вновь отправиться на спецоперацию

Роман Назаров решил отправиться на военную службу, подписав контракт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Учитель пермской школы «Синтез» Роман Назаров принял решение вновь отправиться в зону проведения спецоперации. Педагог рассказал URA.RU, что коллеги отговаривали его от участия в спецоперации, но пермяк твердо решил пойти на военную службу по контракту и уже подал необходимые документы.

«Конечно, [решение о заключении контракта] далось мне не просто, потому что я прекрасно понимаю, с чем придется столкнуться [в зоне СВО]. Коллеги переживают, говорят: Вам не надо туда [в зону СВО] ехать. Но я не могу остаться в стороне, когда наши ребята сражаются на передовой. Сейчас я сдал все медицинские анализы, справки для поступления военную службу по контракту. Завтра, 23 марта, мне необходимо будет пройти медкомиссию», — рассказал Назаров.

Мужчина добавил, что планирует заключить контракт на один год и рассчитывает вернуться в то подразделение, в котором проходил службу в прошлом году (102-й полк — прим. URA.RU). «Но есть и другой вариант — попроситься в пермский танковый батальон „Молот“», — отметил Назаров, добавив, что все будет зависеть от решения медкомиссии.

URA.RU рассказывало, что педагог уже находился в зоне проведения спецоперации. В 2022 году он подписал краткосрочный контракт и был назначен командиром танка, который принимал участие в боях за Марьинку и Попасную.

Сейчас в Пермском крае идет набор желающих поступить на военную службу по контракту. Интересующую информацию жители могут получить по телефону горячей линии. Специальная военная операция российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной и заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризация этой страны.