Как учитель английского языка из Перми стал командиром танка

Рассказ о боях за Марьинку, молитве воина и самом тяжелом воспоминании

09 января 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Роман Назаров признается, что готов отправиться на передовую хоть сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Педагог из Перми Роман Назаров, как и многие его земляки, не остался в стороне от происходящего на Украине. Подписав краткосрочный контракт, в мае он отправился в зону проведения спецоперации, и оказался в Марьинке, где в это время шли ожесточенные бои. Дома 48-летнего пермяка остались ждать жена и дети, к которым он вернулся спустя три месяца живым и здоровым. О службе и боях Назаров рассказал корреспонденту URA.RU. — Как вы приняли для себя решение поехать на СВО? — Когда началась спецоперация, я для решил, что не останусь в стороне. По образованию я педагог и для меня самое страшное, это когда гибнут дети. Поэтому в мае я пришел в военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми, подписал контракт на три месяца, и поехал на передовую. Учитель на гражданке, Роман Назаров отправился в зону СВО, прошел обучение и на передовой был назначен командиром танка Фото предоставлено Романом Назаровым — Где именно служили на передовой? — Вначале я прибыл в 102-й полк, который находится в Ростовской области. Оттуда нас доставили в ЛНР, а там сказали, что нужны танкисты. Так я оказался в танковом батальоне. Боевого опыта у меня не было, я проходил срочную службу в авиации, но в ЛНР нас всему научили. Опытные командиры, которые закончили Казанское танковое училище, очень серьезно нас «гоняли». Было сложно, но мы справились. Первое время был командиром на Т-62. Мы его нарекли «уральцем» в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. Потом уже пересел на Т-72. В экипаже со мной служили еще два человека. Сначала мы были в ЛНР под Попасной, затем нас перебросили под Марьинку. Наиболее тяжело там приходилось. Новость по теме В ЛНР заявили о взятии Марьинки в кольцо российской армией — Расскажите о том, как проходил боевой день вашего экипажа — В начале дня мы загружали танк боекомплектом, заправляли под завязку топливные баки и должны были в любой момент выдвинуться на позицию в составе танкового взвода (три единицы). Нам давали указание цели, мы прибывали на место, отстреливали весь боекомплект (в Т-72 загружается 22 снаряда), и сразу же отходили назад. После на штурм позиций врага шла пехота. Потом дозагрузка и по новой. — Как вашему экипажу удавалось оставаться неуязвимым для противника? Сохранить жизнь свою, и товарищей — главная задача. Ну, и чтобы машина осталась цела. Как только мы отстреливались, командир взвода дает команду «отход». Три минуты, и мы должны были покинуть позицию. Потому что сразу по тому месту, где мы только что стояли, начинала работать их [ВСУ] артиллерия. — Был ли у экипажа какой-то ритуал перед тем, как выдвинуться на задание? Что помогало выжить в бою? — У экипажа нет, но я читал молитву православного воина. Когда стояли в Стаханове [ЛНР], заходил в церковь. Батюшка мне подарил Евангелие. Я его читал, когда была свободная минута. Скажу, что с верой не так страшно идти в бой. Пермяк Роман Назаров (на переднем плане) и его экипаж Фото предоставлено Романом Назаровым — Что большое всего потрясло, запомнилось за время несения службы? — Потрясли разбитые школы. То, что я там видел, чувствовал, описывал в стихах. Мне на фронте даже позывной дали «поэт». Запомнился очень один момент: когда уже нас выводили (это было в сентябре). Мы ехали по территории ДНР и остановились у магазина. А там детский сад с разбитыми окнами. Внутри висят детские рисунки, а внизу красками надпись «бомбоубежище» и стрелка, которая на него указывала. Вот это очень тяжело было видеть. — В начале нашего разговора вы сказали, что ваша профессия связана с преподаванием. А чем сейчас занимаетесь? — У меня два образования. Я закончил институт физкультуры в Чайковском (бакалавриат и магистратуру) Тема моей магистерской диссертации «военно-прикладная подготовка подростков». Я даже вел военно-спортивный клуб «Русич» при детско-юношеской школе армейского рукопашного боя. А вообще, военно-патриотическим воспитанием занимаюсь с 2014 года. И всегда своим воспитанникам говорил: если надо будет, я сам [на фронт] пойду. Разве мог я детей обмануть? Вторая моя специальность: преподаватель английского языка. Сейчас работаю в школе «Синтез», коллеги уговаривают меня остаться. С другой стороны — там [на передовой] наши парни… В любом случае, в любой момент я готов уехать на спецоперацию. Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой и заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризация этой страны, защиту мирного населения Донбасса от преступного киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педагог из Перми Роман Назаров, как и многие его земляки, не остался в стороне от происходящего на Украине. Подписав краткосрочный контракт, в мае он отправился в зону проведения спецоперации, и оказался в Марьинке, где в это время шли ожесточенные бои. Дома 48-летнего пермяка остались ждать жена и дети, к которым он вернулся спустя три месяца живым и здоровым. О службе и боях Назаров рассказал корреспонденту URA.RU. — Как вы приняли для себя решение поехать на СВО? — Когда началась спецоперация, я для решил, что не останусь в стороне. По образованию я педагог и для меня самое страшное, это когда гибнут дети. Поэтому в мае я пришел в военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми, подписал контракт на три месяца, и поехал на передовую. — Где именно служили на передовой? — Вначале я прибыл в 102-й полк, который находится в Ростовской области. Оттуда нас доставили в ЛНР, а там сказали, что нужны танкисты. Так я оказался в танковом батальоне. Боевого опыта у меня не было, я проходил срочную службу в авиации, но в ЛНР нас всему научили. Опытные командиры, которые закончили Казанское танковое училище, очень серьезно нас «гоняли». Было сложно, но мы справились. Первое время был командиром на Т-62. Мы его нарекли «уральцем» в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. Потом уже пересел на Т-72. В экипаже со мной служили еще два человека. Сначала мы были в ЛНР под Попасной, затем нас перебросили под Марьинку. Наиболее тяжело там приходилось. — Расскажите о том, как проходил боевой день вашего экипажа — В начале дня мы загружали танк боекомплектом, заправляли под завязку топливные баки и должны были в любой момент выдвинуться на позицию в составе танкового взвода (три единицы). Нам давали указание цели, мы прибывали на место, отстреливали весь боекомплект (в Т-72 загружается 22 снаряда), и сразу же отходили назад. После на штурм позиций врага шла пехота. Потом дозагрузка и по новой. — Как вашему экипажу удавалось оставаться неуязвимым для противника? Сохранить жизнь свою, и товарищей — главная задача. Ну, и чтобы машина осталась цела. Как только мы отстреливались, командир взвода дает команду «отход». Три минуты, и мы должны были покинуть позицию. Потому что сразу по тому месту, где мы только что стояли, начинала работать их [ВСУ] артиллерия. — Был ли у экипажа какой-то ритуал перед тем, как выдвинуться на задание? Что помогало выжить в бою? — У экипажа нет, но я читал молитву православного воина. Когда стояли в Стаханове [ЛНР], заходил в церковь. Батюшка мне подарил Евангелие. Я его читал, когда была свободная минута. Скажу, что с верой не так страшно идти в бой. — Что большое всего потрясло, запомнилось за время несения службы? — Потрясли разбитые школы. То, что я там видел, чувствовал, описывал в стихах. Мне на фронте даже позывной дали «поэт». Запомнился очень один момент: когда уже нас выводили (это было в сентябре). Мы ехали по территории ДНР и остановились у магазина. А там детский сад с разбитыми окнами. Внутри висят детские рисунки, а внизу красками надпись «бомбоубежище» и стрелка, которая на него указывала. Вот это очень тяжело было видеть. — В начале нашего разговора вы сказали, что ваша профессия связана с преподаванием. А чем сейчас занимаетесь? — У меня два образования. Я закончил институт физкультуры в Чайковском (бакалавриат и магистратуру) Тема моей магистерской диссертации «военно-прикладная подготовка подростков». Я даже вел военно-спортивный клуб «Русич» при детско-юношеской школе армейского рукопашного боя. А вообще, военно-патриотическим воспитанием занимаюсь с 2014 года. И всегда своим воспитанникам говорил: если надо будет, я сам [на фронт] пойду. Разве мог я детей обмануть? Вторая моя специальность: преподаватель английского языка. Сейчас работаю в школе «Синтез», коллеги уговаривают меня остаться. С другой стороны — там [на передовой] наши парни… В любом случае, в любой момент я готов уехать на спецоперацию. Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой и заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризация этой страны, защиту мирного населения Донбасса от преступного киевского режима.