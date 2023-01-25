Пермский пенсионер, выменявший грибы на порох, попал под суд

26 января 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

За хранение пороха житель Гайнского округа получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Гайнском округе Пермского края пенсионер выменял грибы на порох, и получил за его хранение условный срок. Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 122.1 УК РФ), сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «Гайнский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Следствием установлено, что осужденный являлся владельцем зарегистрированного оружия и имел разрешение на его хранение. В один из дней он приобрел у приезжего мужчины порох в обмен на грибы, который с тех пор хранился у него дома под кроватью в металлической коробке», — поясняет пресс-служба пермского главка. Имевшееся ружье пенсионер случайно утопил в 2066 году в реке. О случившемся он сообщил участковому. После этого мужчина не стал продлевать лицензию на оружие, но порох хранил у себя дома. Находку полиции удалось обнаружить летом 2022 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В Гайнском округе Пермского края пенсионер выменял грибы на порох, и получил за его хранение условный срок. Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 122.1 УК РФ), сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «Гайнский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Следствием установлено, что осужденный являлся владельцем зарегистрированного оружия и имел разрешение на его хранение. В один из дней он приобрел у приезжего мужчины порох в обмен на грибы, который с тех пор хранился у него дома под кроватью в металлической коробке», — поясняет пресс-служба пермского главка. Имевшееся ружье пенсионер случайно утопил в 2066 году в реке. О случившемся он сообщил участковому. После этого мужчина не стал продлевать лицензию на оружие, но порох хранил у себя дома. Находку полиции удалось обнаружить летом 2022 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.