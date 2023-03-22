В Перми на сцене академического театра сыграют Rammstein и «Короля и Шута»

Виолончелисты готовы ударить роком в Театре-Театре
В Пермском академическом Театре-Театре пройдет концерт группы Atomic Cellos из Санкт-Петербурга. Эта команда виолончелистов играет мировые хиты рок-групп разных лет.
«Queen. Metallica. Muse. Rammstein. И даже — КиШ! На сцене Театра-Театра — Atomic Cellos, покоряющий сердца. Приготовьтесь к фантастическому шоу и к самому… Настоящему… Кры-ше-сно-су!» — сообщается на сайте Театра-Театра.
Рок-концерт виолончелистов пройдет в Перми 11 апреля. Билеты на шоу стоят от 600 до 1100 рублей.
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