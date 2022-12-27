Депутат думы ХМАО раскритиковал тюменские власти за главный долгострой региона

Депутат думы Селюков обвинил тюменское правительство в затянутом строительстве Нижневартовской больницы

27 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

По мнению депутата, спрашивать за долгострой нужно с тюменских чиновников Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа от ЛДПР Михаил Селюков раскритиковал правительство Тюменской области за отсутствие контроля при строительстве Нижневартовской окружной больницы. Своим мнением народный избранник поделился с URA.RU. «90 процентов негатива по Нижневартовской больнице — это ответственность правительства Тюменской области. Больница строится на территории Югры за счет той части денег, которые из 108 млрд рублей мы платим, и 54 млрд возвращаются по программе „Сотрудничество“ в Тюменскую область. Но самое важное, что главный государственный заказчик — это правительство Тюменской области, деньги идут из бюджета Тюменской области. Соответственно, вся бюджетная ответственность висит на чиновниках правительства Тюменской области. И губернатора Тюменской области», — сказал Селюков. В правительстве Тюменской области не согласились с такой трактовкой югорского депутата и указали на то, что при строительстве объектов в рамках программы «Сотрудничество» функции заказчика осуществляют органы госвласти автономных округов. «Функции технического заказчика исполняют казенные учреждения автономных округов, в компетенцию которых входит капитальное строительство объектов. Технический заказчик несет ответственность за выполненные объемы работ, качественное и своевременное строительство объекта в соответствии с условиями заключенных контрактов», — прокомментировали для URA.RU в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. К моменту написания материала, ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что последний срок, который назывался в качестве сдачи нижневартовской больницы — это март 2023 года. Объект строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка десяти лет и его ввод в эксплуатацию постоянно откладывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа от ЛДПР Михаил Селюков раскритиковал правительство Тюменской области за отсутствие контроля при строительстве Нижневартовской окружной больницы. Своим мнением народный избранник поделился с URA.RU. «90 процентов негатива по Нижневартовской больнице — это ответственность правительства Тюменской области. Больница строится на территории Югры за счет той части денег, которые из 108 млрд рублей мы платим, и 54 млрд возвращаются по программе „Сотрудничество“ в Тюменскую область. Но самое важное, что главный государственный заказчик — это правительство Тюменской области, деньги идут из бюджета Тюменской области. Соответственно, вся бюджетная ответственность висит на чиновниках правительства Тюменской области. И губернатора Тюменской области», — сказал Селюков. В правительстве Тюменской области не согласились с такой трактовкой югорского депутата и указали на то, что при строительстве объектов в рамках программы «Сотрудничество» функции заказчика осуществляют органы госвласти автономных округов. «Функции технического заказчика исполняют казенные учреждения автономных округов, в компетенцию которых входит капитальное строительство объектов. Технический заказчик несет ответственность за выполненные объемы работ, качественное и своевременное строительство объекта в соответствии с условиями заключенных контрактов», — прокомментировали для URA.RU в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. К моменту написания материала, ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что последний срок, который назывался в качестве сдачи нижневартовской больницы — это март 2023 года. Объект строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка десяти лет и его ввод в эксплуатацию постоянно откладывается.