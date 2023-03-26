РИАН: зарплаты в пермских деревнях выросли на 14%

27 марта 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Аналитики зафиксировали прирост зарплат жителей сельской местности в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU По итогу 2022 года средний уровень зарплат жителей средних и малых населенных пунктов Пермского края увеличился на 14,1%. К таким выводам пришли эксперты, которые составили рейтинг регионов РФ. «Пермский край. Прирост зарплат в 2022 году: 14,1%» — указано в исследовании на сайте РИА Новости. При этом сообщается, что жители сельской местности в среднем зарабатывают на 35,3% меньше, чем в крупных городах региона. По основному показателю (отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг) край находится на 43-м месте рейтинга. Пермяки в деревнях, селах и некрупных городах на среднюю зарплату могут позволить себе приобрести чуть больше двух единиц фиксированных наборов. По данным аналитиков, в 2022 году местные жители зарабатывали 41,2 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье за год средняя зарплата выросла на 7,3 тысяч рублей. По данным на конец февраля, она составила 58,1 тысяч рублей. При этом уровень оплаты труда в регионе оказался ниже, чем в среднем по стране.

По итогу 2022 года средний уровень зарплат жителей средних и малых населенных пунктов Пермского края увеличился на 14,1%. К таким выводам пришли эксперты, которые составили рейтинг регионов РФ. «Пермский край. Прирост зарплат в 2022 году: 14,1%» — указано в исследовании на сайте РИА Новости. При этом сообщается, что жители сельской местности в среднем зарабатывают на 35,3% меньше, чем в крупных городах региона. По основному показателю (отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг) край находится на 43-м месте рейтинга. Пермяки в деревнях, селах и некрупных городах на среднюю зарплату могут позволить себе приобрести чуть больше двух единиц фиксированных наборов. По данным аналитиков, в 2022 году местные жители зарабатывали 41,2 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье за год средняя зарплата выросла на 7,3 тысяч рублей. По данным на конец февраля, она составила 58,1 тысяч рублей. При этом уровень оплаты труда в регионе оказался ниже, чем в среднем по стране.