26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

РИАН: зарплаты в пермских деревнях выросли на 14%

© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики зафиксировали прирост зарплат жителей сельской местности в регионе Фото:

По итогу 2022 года средний уровень зарплат жителей средних и малых населенных пунктов Пермского края увеличился на 14,1%. К таким выводам пришли эксперты, которые составили рейтинг регионов РФ.

«Пермский край. Прирост зарплат в 2022 году: 14,1%» — указано в исследовании на сайте РИА Новости. При этом сообщается, что жители сельской местности в среднем зарабатывают на 35,3% меньше, чем в крупных городах региона.

По основному показателю (отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг) край находится на 43-м месте рейтинга. Пермяки в деревнях, селах и некрупных городах на среднюю зарплату могут позволить себе приобрести чуть больше двух единиц фиксированных наборов. По данным аналитиков, в 2022 году местные жители зарабатывали 41,2 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье за год средняя зарплата выросла на 7,3 тысяч рублей. По данным на конец февраля, она составила 58,1 тысяч рублей. При этом уровень оплаты труда в регионе оказался ниже, чем в среднем по стране.

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По итогу 2022 года средний уровень зарплат жителей средних и малых населенных пунктов Пермского края увеличился на 14,1%. К таким выводам пришли эксперты, которые составили рейтинг регионов РФ. «Пермский край. Прирост зарплат в 2022 году: 14,1%» — указано в исследовании на сайте РИА Новости. При этом сообщается, что жители сельской местности в среднем зарабатывают на 35,3% меньше, чем в крупных городах региона. По основному показателю (отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг) край находится на 43-м месте рейтинга. Пермяки в деревнях, селах и некрупных городах на среднюю зарплату могут позволить себе приобрести чуть больше двух единиц фиксированных наборов. По данным аналитиков, в 2022 году местные жители зарабатывали 41,2 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье за год средняя зарплата выросла на 7,3 тысяч рублей. По данным на конец февраля, она составила 58,1 тысяч рублей. При этом уровень оплаты труда в регионе оказался ниже, чем в среднем по стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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