27 марта 2023

Боксер из ХМАО попал под следствие за избиение ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
Побои заметили учителя и сообщили в полицию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в отношении местного боксера возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Полицейские установили, что мужчина избивал своего сына. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«В феврале в УМВД Нижневартовска позвонили с одной из школ и сообщили, что на уроки пришел 9-летний мальчик со следами побоев. В ходе проведения проверки было установлено, что несовершеннолетнего избил отец 1987 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 уголовного кодекса РФ», — сообщили в ведомстве.

Почему родитель поступил так с собственным сыном, в полиции не уточнили. По уголовному делу идет разбирательство. Оперативники устанавливают детали случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его вовремя не заметила бывшая девушка.

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В Нижневартовске (ХМАО) в отношении местного боксера возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Полицейские установили, что мужчина избивал своего сына. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В феврале в УМВД Нижневартовска позвонили с одной из школ и сообщили, что на уроки пришел 9-летний мальчик со следами побоев. В ходе проведения проверки было установлено, что несовершеннолетнего избил отец 1987 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 уголовного кодекса РФ», — сообщили в ведомстве. Почему родитель поступил так с собственным сыном, в полиции не уточнили. По уголовному делу идет разбирательство. Оперативники устанавливают детали случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его вовремя не заметила бывшая девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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