Боксер из ХМАО попал под следствие за избиение ребенка

28 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Побои заметили учителя и сообщили в полицию Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в отношении местного боксера возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Полицейские установили, что мужчина избивал своего сына. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В феврале в УМВД Нижневартовска позвонили с одной из школ и сообщили, что на уроки пришел 9-летний мальчик со следами побоев. В ходе проведения проверки было установлено, что несовершеннолетнего избил отец 1987 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 уголовного кодекса РФ», — сообщили в ведомстве. Почему родитель поступил так с собственным сыном, в полиции не уточнили. По уголовному делу идет разбирательство. Оперативники устанавливают детали случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его вовремя не заметила бывшая девушка.

В Нижневартовске (ХМАО) в отношении местного боксера возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Полицейские установили, что мужчина избивал своего сына. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «В феврале в УМВД Нижневартовска позвонили с одной из школ и сообщили, что на уроки пришел 9-летний мальчик со следами побоев. В ходе проведения проверки было установлено, что несовершеннолетнего избил отец 1987 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 156 уголовного кодекса РФ», — сообщили в ведомстве. Почему родитель поступил так с собственным сыном, в полиции не уточнили. По уголовному делу идет разбирательство. Оперативники устанавливают детали случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО избили подростка и бросили на улице в 30-градусный мороз. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и мог бы замерзнуть насмерть, если бы его вовремя не заметила бывшая девушка.