Абитуриентам дадут льготы при поступлении в вузы за знания о подвигах в годы ВОВ

28 марта 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Победители акции «Диктант Победы» получат возможность посетить парад Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» запланировала проведение пятого «Диктанта Победы» на более чем 12 тысячах площадок. Победители акции получат льготы на поступление в вуз и возможность побывать на параде Победы 9 мая. «В этом году „Диктант Победы“ проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится все больше партнерских площадок. Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, „Диктант Победы“ дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.», — заявил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он добавил, что Россия сейчас переживает особенные времена и проведение таких акций по распространению исторической правды становится очень важным. В партии отметили, что «Диктант Победы» представляет собой не только проверку знаний, но и возможность подробнее познакомиться с подвигами народа в годы Великой отечественной войны. Иной задачей перед акцией стоит передача гордости за заслуги героев более молодому поколению. Международная историческая акция «Диктант Победы» призвана разбудить интерес к значимости подвига предков в Великой отечественной войне не только у людей из России, но и за рубежом. Организаторами выступают партия «Единая Россия», Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» запланировала проведение пятого «Диктанта Победы» на более чем 12 тысячах площадок. Победители акции получат льготы на поступление в вуз и возможность побывать на параде Победы 9 мая. «В этом году „Диктант Победы“ проходит уже в пятый раз. Можем с уверенностью говорить, что значимость этой акции растет, становится все больше партнерских площадок. Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, „Диктант Победы“ дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.», — заявил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он добавил, что Россия сейчас переживает особенные времена и проведение таких акций по распространению исторической правды становится очень важным. В партии отметили, что «Диктант Победы» представляет собой не только проверку знаний, но и возможность подробнее познакомиться с подвигами народа в годы Великой отечественной войны. Иной задачей перед акцией стоит передача гордости за заслуги героев более молодому поколению. Международная историческая акция «Диктант Победы» призвана разбудить интерес к значимости подвига предков в Великой отечественной войне не только у людей из России, но и за рубежом. Организаторами выступают партия «Единая Россия», Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.