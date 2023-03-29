Из Челябинской области выдворили более тысячи незаконных мигрантов

Мигранты находились в России незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинской области за 2022 год было выдворено свыше тысячи незаконных мигрантов. Об этом 30 марта заявил начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков во время отчета перед депутатами заксобрания. Трансляция велась на сайте заксобрания.

«В сфере незаконной миграции продолжаются активные действия сотрудников полиции. В 2022 году за пределы области было выдворено 1217 граждан других государств, незаконно пребывающих на территории РФ», — сообщил Скоков.

Начальник главка отметил, что многие из задержанных иностранцев занимались наркоторговлей. При этом процент ликвидации наркопритонов в Челябинской области лучший по УрФО. Полицейскими за 2022 год было изъято из оборота более 400 килограммов наркотических веществ.

Ранее в регионе прошла очередная акция «Нелегальный мигрант». За первый день проведения акции полицейскими было пресечено 42 преступления в сфере миграции.