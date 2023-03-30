Екатеринбурженка вышла замуж за иностранца ради 30 тысяч рублей

31 марта 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка Ольга не сказала сожителю о том, что вышла замуж Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница Екатеринбурга вышла замуж за гражданина Таджикистана Хуршеда Х. Мужчина хотел получить благодаря невесте разрешение на временное проживание в России, а невеста — 30 тысяч рублей. При этом она жила с сожителем, рассказали URA.RU подробности истории в Свердловском областном суде. «В сентябре 2021 года Ольга Ж. заключила брак с гражданином Таджикистана Хуршедом Х, но семейное счастье было недолгим. Год спустя в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудники полиции, а затем и прокуратуры установили, что брак супругов является фиктивным. В полиции Ольга пояснила, что познакомилась с Хуршедом летом 2021 года. Мужчина на возмездной основе предложил ей заключить брак, и она согласилась, так как нуждалась в деньгах», — рассказывают обстоятельства истории в облсуде. Иностранец заплатил екатеринбурженке 30 тысяч рублей, после этого они не виделись. Когда афера вскрылась, прокурор обратился с иском в суд о признании брака недействительным. В качестве свидетелей пригласили сожителя Ольги Ж. — мужчина очень удивился, узнав, что его спутница замужем, и участкового полиции. Она рассказала, что тоже никогда не слышала о настоящем муже женщины, при этом знает о сожителе, так как они оба состоят на учете из-за жалоб на бытовое насилие. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал брак Ольги и Хуршеда недействительным с момента его заключения. Иностранец обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе», — добавляют в облсуде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга вышла замуж за гражданина Таджикистана Хуршеда Х. Мужчина хотел получить благодаря невесте разрешение на временное проживание в России, а невеста — 30 тысяч рублей. При этом она жила с сожителем, рассказали URA.RU подробности истории в Свердловском областном суде. «В сентябре 2021 года Ольга Ж. заключила брак с гражданином Таджикистана Хуршедом Х, но семейное счастье было недолгим. Год спустя в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудники полиции, а затем и прокуратуры установили, что брак супругов является фиктивным. В полиции Ольга пояснила, что познакомилась с Хуршедом летом 2021 года. Мужчина на возмездной основе предложил ей заключить брак, и она согласилась, так как нуждалась в деньгах», — рассказывают обстоятельства истории в облсуде. Иностранец заплатил екатеринбурженке 30 тысяч рублей, после этого они не виделись. Когда афера вскрылась, прокурор обратился с иском в суд о признании брака недействительным. В качестве свидетелей пригласили сожителя Ольги Ж. — мужчина очень удивился, узнав, что его спутница замужем, и участкового полиции. Она рассказала, что тоже никогда не слышала о настоящем муже женщины, при этом знает о сожителе, так как они оба состоят на учете из-за жалоб на бытовое насилие. «Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал брак Ольги и Хуршеда недействительным с момента его заключения. Иностранец обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе», — добавляют в облсуде.