В городе ХМАО автобусный маршрут изменят из-за жалоб жителей

Мэр Нягани Ямашев: по просьбам жителей формируем иной план движения автобусов маршрута №5

В Нягани изменят маршрут автобуса №5 (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нягани (ХМАО) после обращения местных жителей в мэрию изменят маршрут автобуса №5. Как сообщил глава города Иван Ямашев, этот вопрос обсуждался на совещании с представителями управления городского хозяйства и перевозчиком.

«Основным является вопрос актуализации маршрута №5 — по просьбам жителей района Западный формируем иной план движения автобусов. Проведен опрос горожан, с учетом которого будет составлена новая схема», — написал Ямашев в своем telegram-канале.

Мэр добавил, что протяженность маршрута может измениться, а это приведет к увеличению времени интервала движения на 15-20 минут. В таком случае перевозчик нарушит условия контракта. «Перевозчик будет вынужден сократить один рейс, а значит выйти за рамки контракта, что недопустимо. Мы ищем компромисс, который устроил бы граждан и позволил нам соблюсти все ранее установленные условия», — сообщил Ямашев.

Глава отметил, что большинство вопросов, которые возникли при переходе на новую систему, решены. Также 1 мая для дачников добавят автобус на маршруте №1.

Ранее URA.RU сообщало, что местные жители обратились в мэрию с просьбой внести изменения в автобусный маршрут №5. Транспортная реформа в Нягани стартовала в конце 2022 года.