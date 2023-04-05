05 апреля 2023

Госдума исправила пробел в сроках давности привлечения к административной ответственности

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Поправки в КоАП сократили сроки на санкции к нарушителям Фото:

Срок привлечения россиян к административной ответственности будет считаться со дня совершения нарушения. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума.

«Согласно принятым поправкам к КоАП, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться исключительно со дня совершения правонарушения, а сам срок теперь будет считаться в днях. Для этого Госдума внесла поправки к ст. 4.5 и 4.8 кодекса», — пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что теперь у судов и надзорных органов будет меньше времени на применение санкций к нарушителям. На нечеткие формулировки в законодательстве ранее обратил внимание Конституционный суд. Он обязал власти устранить проблему.

Ранее сообщалось, что в России одобрена инициатива об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта. Речь идет о диапазоне не более 10 см от превышения допустимых габаритов.

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Срок привлечения россиян к административной ответственности будет считаться со дня совершения нарушения. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума. «Согласно принятым поправкам к КоАП, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться исключительно со дня совершения правонарушения, а сам срок теперь будет считаться в днях. Для этого Госдума внесла поправки к ст. 4.5 и 4.8 кодекса», — пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что теперь у судов и надзорных органов будет меньше времени на применение санкций к нарушителям. На нечеткие формулировки в законодательстве ранее обратил внимание Конституционный суд. Он обязал власти устранить проблему. Ранее сообщалось, что в России одобрена инициатива об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта. Речь идет о диапазоне не более 10 см от превышения допустимых габаритов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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