Госдума исправила пробел в сроках давности привлечения к административной ответственности

06 апреля 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Поправки в КоАП сократили сроки на санкции к нарушителям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Срок привлечения россиян к административной ответственности будет считаться со дня совершения нарушения. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума. «Согласно принятым поправкам к КоАП, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться исключительно со дня совершения правонарушения, а сам срок теперь будет считаться в днях. Для этого Госдума внесла поправки к ст. 4.5 и 4.8 кодекса», — пишет « Коммерсантъ» . Уточняется, что теперь у судов и надзорных органов будет меньше времени на применение санкций к нарушителям. На нечеткие формулировки в законодательстве ранее обратил внимание Конституционный суд. Он обязал власти устранить проблему. Ранее сообщалось, что в России одобрена инициатива об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта. Речь идет о диапазоне не более 10 см от превышения допустимых габаритов.

Срок привлечения россиян к административной ответственности будет считаться со дня совершения нарушения. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума. «Согласно принятым поправкам к КоАП, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться исключительно со дня совершения правонарушения, а сам срок теперь будет считаться в днях. Для этого Госдума внесла поправки к ст. 4.5 и 4.8 кодекса», — пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что теперь у судов и надзорных органов будет меньше времени на применение санкций к нарушителям. На нечеткие формулировки в законодательстве ранее обратил внимание Конституционный суд. Он обязал власти устранить проблему. Ранее сообщалось, что в России одобрена инициатива об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта. Речь идет о диапазоне не более 10 см от превышения допустимых габаритов.