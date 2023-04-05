Госдума исправила пробел в сроках давности привлечения к административной ответственности

Срок привлечения россиян к административной ответственности будет считаться со дня совершения нарушения. Соответствующие поправки в законодательство приняла Госдума.
«Согласно принятым поправкам к КоАП, срок давности привлечения к ответственности будет исчисляться исключительно со дня совершения правонарушения, а сам срок теперь будет считаться в днях. Для этого Госдума внесла поправки к ст. 4.5 и 4.8 кодекса», — пишет «
Уточняется, что теперь у судов и надзорных органов будет меньше времени на применение санкций к нарушителям. На нечеткие формулировки в законодательстве ранее обратил внимание Конституционный суд. Он обязал власти устранить проблему.
Ранее сообщалось, что в России одобрена инициатива об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспорта. Речь идет о диапазоне не более 10 см от превышения допустимых габаритов.
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