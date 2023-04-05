Рыболов из Сургута подсчитал стоимость снаряжения для летней рыбалки

Снасти для рыбалки в летний сезон в среднем обойдутся жителю Сургута в 300-350 тысяч. Об этом URA.RU сообщила профессиональный рыболов Марина Черкассова.
«Все зависит от желания и возможностей человека. Можно и с палкой ходить, а можно только спиннинг за 100 тысяч купить или эхолот за миллион. Но если брать в среднем, то где-то тысяч 300-350 обойдется комплект. Сюда входит спиннинг, катушка, костюм, сапоги, лодка, эхолот и еще разные вещи. Большой список. Всего не перечислить. Это все очень индивидуально. Я, например, пользуюсь специальным поясом, чтоб спиннинг держать, а кому-то он не нужен», — сообщила Черкассова.
Как рассказала любительница рыбалки, до конца апреля еще можно ходить с зимним снаряжением. Потом почти месяц будет затишье, пока идет лед, а уже с конца мая начнется летний сезон. Как правило, он длится до первого снега.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО призналась в любви к рыбалке необычным способом. Марина Черкассова сфотографировала свой улов в форме сердца.
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