Рыболов из Сургута подсчитал стоимость снаряжения для летней рыбалки

Рыболов из ХМАО сообщил, что комплект для летнего лова обойдется в 350 тысяч рублей

06 апреля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Некоторые рыбаки готовы тратить на хобби миллионы рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Снасти для рыбалки в летний сезон в среднем обойдутся жителю Сургута в 300-350 тысяч. Об этом URA.RU сообщила профессиональный рыболов Марина Черкассова. «Все зависит от желания и возможностей человека. Можно и с палкой ходить, а можно только спиннинг за 100 тысяч купить или эхолот за миллион. Но если брать в среднем, то где-то тысяч 300-350 обойдется комплект. Сюда входит спиннинг, катушка, костюм, сапоги, лодка, эхолот и еще разные вещи. Большой список. Всего не перечислить. Это все очень индивидуально. Я, например, пользуюсь специальным поясом, чтоб спиннинг держать, а кому-то он не нужен», — сообщила Черкассова. Как рассказала любительница рыбалки, до конца апреля еще можно ходить с зимним снаряжением. Потом почти месяц будет затишье, пока идет лед, а уже с конца мая начнется летний сезон. Как правило, он длится до первого снега. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО призналась в любви к рыбалке необычным способом. Марина Черкассова сфотографировала свой улов в форме сердца.

Снасти для рыбалки в летний сезон в среднем обойдутся жителю Сургута в 300-350 тысяч. Об этом URA.RU сообщила профессиональный рыболов Марина Черкассова. «Все зависит от желания и возможностей человека. Можно и с палкой ходить, а можно только спиннинг за 100 тысяч купить или эхолот за миллион. Но если брать в среднем, то где-то тысяч 300-350 обойдется комплект. Сюда входит спиннинг, катушка, костюм, сапоги, лодка, эхолот и еще разные вещи. Большой список. Всего не перечислить. Это все очень индивидуально. Я, например, пользуюсь специальным поясом, чтоб спиннинг держать, а кому-то он не нужен», — сообщила Черкассова. Как рассказала любительница рыбалки, до конца апреля еще можно ходить с зимним снаряжением. Потом почти месяц будет затишье, пока идет лед, а уже с конца мая начнется летний сезон. Как правило, он длится до первого снега. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО призналась в любви к рыбалке необычным способом. Марина Черкассова сфотографировала свой улов в форме сердца.