16 марта 2023
15 марта 2023

Жительница ХМАО призналась в любви к рыбалке необычным способом. Фото

Рыбачка из ХМАО сфотографировала свой улов в форме сердца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Рыбачка из ХМАО сфотографировала улов в виде сердца Фото:

Рыбачка из Сургута призналась в любви к рыбалке — она сфотографировала свой улов в виде сердца. Фото размещено в социальной сети «ВКонтакте».

«Ну очень выдался солнечный денек, яркое солнышко, отсутствие ветра — райская погода для рыбалки. В приоритете был хищник, но преобладала бель (рыба небольшого размера — прим. URA.RU), к обеду дала знать о себе и зубастая, всего одна, зато какая дерзкая», — написала рыбачка в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети.

Под постом она разместила фото со щукой. А мелкую рыбу сургутянка выложила в виде сердца.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Екатеринбурга рассказала об уникальном озере в ХМАО. Мария Мухорина поймала большую черную щуку на озере Темряк в Кондинском районе.

Рыбачка со щукой
Фото:

Знак любви к рыбалке
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Рыбачка из Сургута призналась в любви к рыбалке — она сфотографировала свой улов в виде сердца. Фото размещено в социальной сети «ВКонтакте». «Ну очень выдался солнечный денек, яркое солнышко, отсутствие ветра — райская погода для рыбалки. В приоритете был хищник, но преобладала бель (рыба небольшого размера — прим. URA.RU), к обеду дала знать о себе и зубастая, всего одна, зато какая дерзкая», — написала рыбачка в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети. Под постом она разместила фото со щукой. А мелкую рыбу сургутянка выложила в виде сердца. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Екатеринбурга рассказала об уникальном озере в ХМАО. Мария Мухорина поймала большую черную щуку на озере Темряк в Кондинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...