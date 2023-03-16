Рыбачка из Сургута призналась в любви к рыбалке — она сфотографировала свой улов в виде сердца. Фото размещено в социальной сети «ВКонтакте».
«Ну очень выдался солнечный денек, яркое солнышко, отсутствие ветра — райская погода для рыбалки. В приоритете был хищник, но преобладала бель (рыба небольшого размера — прим. URA.RU), к обеду дала знать о себе и зубастая, всего одна, зато какая дерзкая», — написала рыбачка в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети.
Под постом она разместила фото со щукой. А мелкую рыбу сургутянка выложила в виде сердца.
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