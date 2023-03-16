Жительница ХМАО призналась в любви к рыбалке необычным способом. Фото

Рыбачка из ХМАО сфотографировала свой улов в форме сердца

17 марта 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Рыбачка из ХМАО сфотографировала улов в виде сердца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбачка из Сургута призналась в любви к рыбалке — она сфотографировала свой улов в виде сердца. Фото размещено в социальной сети «ВКонтакте». «Ну очень выдался солнечный денек, яркое солнышко, отсутствие ветра — райская погода для рыбалки. В приоритете был хищник, но преобладала бель (рыба небольшого размера — прим. URA.RU), к обеду дала знать о себе и зубастая, всего одна, зато какая дерзкая», — написала рыбачка в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети. Под постом она разместила фото со щукой. А мелкую рыбу сургутянка выложила в виде сердца. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Екатеринбурга рассказала об уникальном озере в ХМАО. Мария Мухорина поймала большую черную щуку на озере Темряк в Кондинском районе. Рыбачка со щукой Фото: группа «Рыбалка в Сургуте», Вк Знак любви к рыбалке Фото: группа «Рыбалка в Сургуте», Вк

Рыбачка из Сургута призналась в любви к рыбалке — она сфотографировала свой улов в виде сердца. Фото размещено в социальной сети «ВКонтакте». «Ну очень выдался солнечный денек, яркое солнышко, отсутствие ветра — райская погода для рыбалки. В приоритете был хищник, но преобладала бель (рыба небольшого размера — прим. URA.RU), к обеду дала знать о себе и зубастая, всего одна, зато какая дерзкая», — написала рыбачка в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети. Под постом она разместила фото со щукой. А мелкую рыбу сургутянка выложила в виде сердца. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Екатеринбурга рассказала об уникальном озере в ХМАО. Мария Мухорина поймала большую черную щуку на озере Темряк в Кондинском районе.