05 апреля 2023

Власти ХМАО продлили выплаты детям, родители которых отказываются платить алименты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, кошелек, портмоне, банкрот, деньги, бедность, платеж
В Югре продолжат поддерживать детей, чьи родители уклоняются от алиментов Фото:

Правительство ХМАО продлило единовременную выплату детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Итоги прямого эфира с главным приставом УФССП округа Еленой Ловандо опубликовала официальная группа властей Югры в соцсети «ВКонтакте».

«Правительство Югры продлило на 2023 год выплаты детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Размер единовременной денежной выплаты составляет до 20 400 рублей», — указано в публикации.

По данным ведомства, в производстве приставов ХМАО находится более 11 тысяч дел по взысканию алиментов. С начала 2023 года ведомство смогло добиться перечисления порядка 230 миллионов рублей задолженности.

Ранее URA.RU писало о том, как приставы в ХМАО заставили отца выплатить 760 тысяч рублей долга по алиментам. Он погасил задолженность только под угрозой уголовного преследования.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Правительство ХМАО продлило единовременную выплату детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Итоги прямого эфира с главным приставом УФССП округа Еленой Ловандо опубликовала официальная группа властей Югры в соцсети «ВКонтакте». «Правительство Югры продлило на 2023 год выплаты детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Размер единовременной денежной выплаты составляет до 20 400 рублей», — указано в публикации. По данным ведомства, в производстве приставов ХМАО находится более 11 тысяч дел по взысканию алиментов. С начала 2023 года ведомство смогло добиться перечисления порядка 230 миллионов рублей задолженности. Ранее URA.RU писало о том, как приставы в ХМАО заставили отца выплатить 760 тысяч рублей долга по алиментам. Он погасил задолженность только под угрозой уголовного преследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...