Власти ХМАО продлили выплаты детям, родители которых отказываются платить алименты

06 апреля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

В Югре продолжат поддерживать детей, чьи родители уклоняются от алиментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство ХМАО продлило единовременную выплату детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Итоги прямого эфира с главным приставом УФССП округа Еленой Ловандо опубликовала официальная группа властей Югры в соцсети «ВКонтакте». «Правительство Югры продлило на 2023 год выплаты детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Размер единовременной денежной выплаты составляет до 20 400 рублей», — указано в публикации. По данным ведомства, в производстве приставов ХМАО находится более 11 тысяч дел по взысканию алиментов. С начала 2023 года ведомство смогло добиться перечисления порядка 230 миллионов рублей задолженности. Ранее URA.RU писало о том, как приставы в ХМАО заставили отца выплатить 760 тысяч рублей долга по алиментам. Он погасил задолженность только под угрозой уголовного преследования.

Правительство ХМАО продлило единовременную выплату детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Итоги прямого эфира с главным приставом УФССП округа Еленой Ловандо опубликовала официальная группа властей Югры в соцсети «ВКонтакте». «Правительство Югры продлило на 2023 год выплаты детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Размер единовременной денежной выплаты составляет до 20 400 рублей», — указано в публикации. По данным ведомства, в производстве приставов ХМАО находится более 11 тысяч дел по взысканию алиментов. С начала 2023 года ведомство смогло добиться перечисления порядка 230 миллионов рублей задолженности. Ранее URA.RU писало о том, как приставы в ХМАО заставили отца выплатить 760 тысяч рублей долга по алиментам. Он погасил задолженность только под угрозой уголовного преследования.