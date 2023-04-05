Власти ХМАО продлили выплаты детям, родители которых отказываются платить алименты

Правительство ХМАО продлило единовременную выплату детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Итоги прямого эфира с главным приставом УФССП округа Еленой Ловандо опубликовала официальная группа властей Югры в соцсети «ВКонтакте».
«Правительство Югры продлило на 2023 год выплаты детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Размер единовременной денежной выплаты составляет до 20 400 рублей», — указано в публикации.
По данным ведомства, в производстве приставов ХМАО находится более 11 тысяч дел по взысканию алиментов. С начала 2023 года ведомство смогло добиться перечисления порядка 230 миллионов рублей задолженности.
Ранее URA.RU писало о том, как приставы в ХМАО заставили отца выплатить 760 тысяч рублей долга по алиментам. Он погасил задолженность только под угрозой уголовного преследования.
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