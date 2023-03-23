Приставы ХМАО заставили отца выплатить 760 тысяч рублей долга по алиментам

Мужчина погасил долг, когда на него завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО заставило жителя Сургутского района погасить долг по алиментам в размере почти 760 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства сообщили, что должник выплатил задолженность только после привлечения к уголовной ответственности.

«С жителя Сургутского района взысканы алименты в размере 759 тысяч рублей алиментов после привлечения к уголовной ответственности. Мужчина длительное время игнорировал родительские обязанности, не оказывая материальной помощи своему ребенку», — уточнили в УФССП.

Сначала югорчанина привлекли к административной ответственности и назначили 50 часов обязательных работ. Мужчина наказание отработал, но алименты выплачивать так и не начал. После этого в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. «Перспектива лишения свободы на срок до одного года заставила нарушителя раскаяться и погасить задолженность в полном объеме. Он выплатил своему ребенку алименты в размере 759 тысяч рублей, о чем сразу же сообщил приставам», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что югорские приставы оштрафовали «ОТП Банк» за постоянные звонки жителю Кондинского района. Сотрудники банка требовали у него найти их должника.