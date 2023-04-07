Свердловчан массово зазывают работать в страны НАТО

08 апреля 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Чаще всего свердловчан приглашают работать в Казахстан и Беларусь Фото: NIDS/NATO Multimedia Library За первый квартал 2023 года порядка 2,4 тысяч жителей Свердловской области пригласили работать в США, Германию, Грузию, Казахстан и Беларусь, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информацией об этом с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Порядка 2,4 тысяч свердловчан пригласили работать за рубеж. Чаще всего это были приглашения на вакансии из Казахстана (39%), Беларуси (20%), Узбекистана и Грузии (по 8%), Кыргызстана (5%), Турции и США (по 4%), а также Армении (3%), ОАЭ и Германии (по 2%)», — сказано в сообщении. В целом на резюме из Свердловской области приходится 2,5% от общего количества приглашений на нероссийские вакансии. Готовность к переезду куда-либо (в другой город, регион или страну) указана в 22% резюме свердловчан. Преимущественно больше жители Свердловской области пишут о готовности переехать в Москву (9%), Санкт-Петербург (7%), Екатеринбург (5%), Сочи (2%), Краснодар (2%). Среди других стран часто встречаются Казахстан (0,7%), Грузия (0,5%), Беларусь (0,5%), Турция (0,3%) и США (0,3%). Иногда свердловчане указывают конкретные города в других странах, куда хотели бы релоцироваться — например, популярны Астана (0,3%), Тбилиси (0,3%), Алматы (0,2%), Минск (0,2%) и Баку (0,1%). Ранее URA.RU сообщало, что спрос на вакансии в Свердловской области сильно упал, в 2022 году были по 4-5 вакансий на одно предложение о работе, сейчас порядка трех. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За первый квартал 2023 года порядка 2,4 тысяч жителей Свердловской области пригласили работать в США, Германию, Грузию, Казахстан и Беларусь, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информацией об этом с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. «Порядка 2,4 тысяч свердловчан пригласили работать за рубеж. Чаще всего это были приглашения на вакансии из Казахстана (39%), Беларуси (20%), Узбекистана и Грузии (по 8%), Кыргызстана (5%), Турции и США (по 4%), а также Армении (3%), ОАЭ и Германии (по 2%)», — сказано в сообщении. В целом на резюме из Свердловской области приходится 2,5% от общего количества приглашений на нероссийские вакансии. Готовность к переезду куда-либо (в другой город, регион или страну) указана в 22% резюме свердловчан. Преимущественно больше жители Свердловской области пишут о готовности переехать в Москву (9%), Санкт-Петербург (7%), Екатеринбург (5%), Сочи (2%), Краснодар (2%). Среди других стран часто встречаются Казахстан (0,7%), Грузия (0,5%), Беларусь (0,5%), Турция (0,3%) и США (0,3%). Иногда свердловчане указывают конкретные города в других странах, куда хотели бы релоцироваться — например, популярны Астана (0,3%), Тбилиси (0,3%), Алматы (0,2%), Минск (0,2%) и Баку (0,1%). Ранее URA.RU сообщало, что спрос на вакансии в Свердловской области сильно упал, в 2022 году были по 4-5 вакансий на одно предложение о работе, сейчас порядка трех. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе.