В ХМАО ограничили скорость движения транспорта из-за метели

Автомобилистам ХМАО рекомендуют снизить скорость до 70 км/ч Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО на главных автотрассах ввели скоростное ограничение. Управление автодорог Югры сообщает, что на восьми участках максимально разрешенная скорость движения транспорта снижена до 70 километров в час.

«В связи с ухудшением погодных условий: снег, метель, ветер, снижение видимости — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение будет действовать на восьми участках автотрасс», — говорится в публикации Управления.

Развивать скорость выше 70 км/ч запрещается на автодорогах «Югра» (11-28 км), Нефтеюганск-Сургут (43-59 км), северный обход и восточная объездная Сургута (0-22км), Сургут-Нижневартовск (13-34 км). Также ограничения действуют на участках трасс Сургут-Лянтор (13-43 км), Сургут-Когалым (34-244 км) и на подъезде к Когалыму.

Ранее URA.RU писало, что из-за плохой видимости снизили максимальную скорость движения на трассах около Советского (ХМАО). Ограничение также составило 70 км/ч.