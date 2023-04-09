09 апреля 2023
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В ХМАО ограничили скорость движения транспорта из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, зима, проезжая часть, метель, сугроб на дороге
Автомобилистам ХМАО рекомендуют снизить скорость до 70 км/ч Фото:

В ХМАО на главных автотрассах ввели скоростное ограничение. Управление автодорог Югры сообщает, что на восьми участках максимально разрешенная скорость движения транспорта снижена до 70 километров в час.

«В связи с ухудшением погодных условий: снег, метель, ветер, снижение видимости — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение будет действовать на восьми участках автотрасс», — говорится в публикации Управления.

Развивать скорость выше 70 км/ч запрещается на автодорогах «Югра» (11-28 км), Нефтеюганск-Сургут (43-59 км), северный обход и восточная объездная Сургута (0-22км), Сургут-Нижневартовск (13-34 км). Также ограничения действуют на участках трасс Сургут-Лянтор (13-43 км), Сургут-Когалым (34-244 км) и на подъезде к Когалыму.

Ранее URA.RU писало, что из-за плохой видимости снизили максимальную скорость движения на трассах около Советского (ХМАО). Ограничение также составило 70 км/ч.

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В ХМАО на главных автотрассах ввели скоростное ограничение. Управление автодорог Югры сообщает, что на восьми участках максимально разрешенная скорость движения транспорта снижена до 70 километров в час. «В связи с ухудшением погодных условий: снег, метель, ветер, снижение видимости — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение будет действовать на восьми участках автотрасс», — говорится в публикации Управления. Развивать скорость выше 70 км/ч запрещается на автодорогах «Югра» (11-28 км), Нефтеюганск-Сургут (43-59 км), северный обход и восточная объездная Сургута (0-22км), Сургут-Нижневартовск (13-34 км). Также ограничения действуют на участках трасс Сургут-Лянтор (13-43 км), Сургут-Когалым (34-244 км) и на подъезде к Когалыму. Ранее URA.RU писало, что из-за плохой видимости снизили максимальную скорость движения на трассах около Советского (ХМАО). Ограничение также составило 70 км/ч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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