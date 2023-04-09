Мюзикл пермского Театра-Театра откроет программу «Золотая маска online»

Посмотреть спектакль можно с любого устройства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рамках фестиваля российской национальной премии «Золотая маска» пройдет серия онлайн-показов. Откроет программу постановка пермского академического Театра-Театра «Три товарища», сообщили организаторы.

«12 апреля показ мюзикла Театра-Театра „Три товарища“ в онлайн-кинотеатре Okko откроет программу „Золотая Маска online“», — говорится в анонсе на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Трансляция стартует в 21:00 по пермскому времени.

Действие мюзикла «Три товарища» происходит в конце 20-х — начале 30-х годов XX-го века. Это время называют «ревущими двадцатыми» и «веком джаза». Постановщики мюзикла постарались воссоздать атмосферу эпохи, говорят в театре.