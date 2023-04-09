09 апреля 2023
08 апреля 2023

Мюзикл пермского Театра-Театра откроет программу «Золотая маска online»

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Преподаватель журналистики Подлесных Алена, Пермь, интернет, it, планшет, гаджет, удаленная работа
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В рамках фестиваля российской национальной премии «Золотая маска» пройдет серия онлайн-показов. Откроет программу постановка пермского академического Театра-Театра «Три товарища», сообщили организаторы.

«12 апреля показ мюзикла Театра-Театра „Три товарища“ в онлайн-кинотеатре Okko откроет программу „Золотая Маска online“», — говорится в анонсе на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Трансляция стартует в 21:00 по пермскому времени.

Действие мюзикла «Три товарища» происходит в конце 20-х — начале 30-х годов XX-го века. Это время называют «ревущими двадцатыми» и «веком джаза». Постановщики мюзикла постарались воссоздать атмосферу эпохи, говорят в театре.

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В рамках фестиваля российской национальной премии «Золотая маска» пройдет серия онлайн-показов. Откроет программу постановка пермского академического Театра-Театра «Три товарища», сообщили организаторы. «12 апреля показ мюзикла Театра-Театра „Три товарища“ в онлайн-кинотеатре Okko откроет программу „Золотая Маска online“», — говорится в анонсе на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Трансляция стартует в 21:00 по пермскому времени. Действие мюзикла «Три товарища» происходит в конце 20-х — начале 30-х годов XX-го века. Это время называют «ревущими двадцатыми» и «веком джаза». Постановщики мюзикла постарались воссоздать атмосферу эпохи, говорят в театре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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