Челябинский депутат-фронтовик нашел икону, подтверждающую единое прошлое России и Украины. Фото

10 апреля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

По словам Олега Колесникова, Россия и Украина имеют единое прошлое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, нашел икону, которая подтверждает единое прошлое России и Украины. По словам парламентария, эту икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский (с 1663 года часть казаков перешла на службу русскому царю — прим. URA.RU). «Эту икону мы нашли в деревне Новая Каховка. Не исключено, что ее мог держать в руках легендарный атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский», — написал Колесников в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что история России и Украины тесно связана между собой. По его словам, две страны представляют единый народ, имеющий общие корни, схожую культуру и язык. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников. По мнению Олега Колесникова, данную икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский Фото: telegram-канал Олега Колесникова

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, нашел икону, которая подтверждает единое прошлое России и Украины. По словам парламентария, эту икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский (с 1663 года часть казаков перешла на службу русскому царю — прим. URA.RU). «Эту икону мы нашли в деревне Новая Каховка. Не исключено, что ее мог держать в руках легендарный атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский», — написал Колесников в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что история России и Украины тесно связана между собой. По его словам, две страны представляют единый народ, имеющий общие корни, схожую культуру и язык. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.