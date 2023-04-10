Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, нашел икону, которая подтверждает единое прошлое России и Украины. По словам парламентария, эту икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский (с 1663 года часть казаков перешла на службу русскому царю — прим. URA.RU).
«Эту икону мы нашли в деревне Новая Каховка. Не исключено, что ее мог держать в руках легендарный атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский», — написал Колесников в своем telegram-канале.
Парламентарий отметил, что история России и Украины тесно связана между собой. По его словам, две страны представляют единый народ, имеющий общие корни, схожую культуру и язык.
Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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