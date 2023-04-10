Челябинский депутат-фронтовик нашел икону, подтверждающую единое прошлое России и Украины. Фото

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, Россия и Украина имеют единое прошлое Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, нашел икону, которая подтверждает единое прошлое России и Украины. По словам парламентария, эту икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский (с 1663 года часть казаков перешла на службу русскому царю — прим. URA.RU).

«Эту икону мы нашли в деревне Новая Каховка. Не исключено, что ее мог держать в руках легендарный атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что история России и Украины тесно связана между собой. По его словам, две страны представляют единый народ, имеющий общие корни, схожую культуру и язык.

Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.

По мнению Олега Колесникова, данную икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский
По мнению Олега Колесникова, данную икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский
Фото:

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, находящийся в настоящий момент на фронте, нашел икону, которая подтверждает единое прошлое России и Украины. По словам парламентария, эту икону мог держать в руках последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский (с 1663 года часть казаков перешла на службу русскому царю — прим. URA.RU). «Эту икону мы нашли в деревне Новая Каховка. Не исключено, что ее мог держать в руках легендарный атаман Запорожской сечи Петр Калнышевский», — написал Колесников в своем telegram-канале. Парламентарий отметил, что история России и Украины тесно связана между собой. По его словам, две страны представляют единый народ, имеющий общие корни, схожую культуру и язык. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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