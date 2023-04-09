Директор департамента ЖКХ Роман Медведев проверил ход ремонта крыши дома после жалоб жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента ЖКХ города Кургана Роман Медведев залез на крышу дома в микрорайоне Энергетики, чтобы лично проверить, как рабочие ремонтируют кровлю. Об этом сообщается на сайте мэрии. Ранее местные жители пожаловались на местную управкомпанию, которая отказывалась устранять повреждения крыши после сильного ветра.

«Работа по ремонту кровли на доме №50а по проспекту Конституции взята на контроль департамента ЖКХ. Сегодня на адрес выезжали директор Роман Медведев и его заместитель Андрей Благинин. Медведев поставил управкомпании задачу — в максимально кратчайшие сроки провести работы по замене кровли Сейчас эти работы активно ведутся. Материалы завезены. Ситуация на контроле департамента», — говорится на сайте администрации.

Ранее URA.RU писало, что главу департамента ЖКХ города Кургана Романа Медведева отчитали за затопленный подвал. Это произошло в январе на «Первом канале» в передаче «Время покажет». Тогда чиновнику мэрии пригрозили «черной меткой». После скандального эфира проблемный дом срочно посетила мэр Кургана Елена Ситникова. Также сообщалось, что после жалоб курганцев Роман Медведев предоставил маневренное жилье погорельцам.