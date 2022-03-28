Пермского общественника обвинили в дискредитации армии РФ

По мнению полиции пост Дениса Галицкого нарушает закон (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермского общественника Дениса Галицкого обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Ко мне в штаб-квартиру пришли три крепких спортивных полицейских в штатском и вручили повестку для составления протокола по 20.3.3 КоАП РФ. Инкриминируют „Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ“», — написал Галицкий на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Галицкого, внимание силовиков вызвал его пост во «ВКонтакте» на тему проводимой спецоперации на Украине. Общественник считает, что в данном случае его пацифистские взгляды не нарушают закон и он готов доказывать это в суде.

Ранее Галицкий пожаловался в пермский УФАС на название нового торгового центра. Активист в конце 2021 года просил разобраться со странным названием МФЦ «iMAll Эспланада».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.