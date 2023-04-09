09 апреля 2023
08 апреля 2023

Курганские пожарные потушили огонь рядом с СНТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, мчс, пожар, тушение, лес, огонь, смог , лесные пожары, пожарный
Рядом с дачами в Кургане ликвидировали ландшафтный пожар (архивное фото) Фото:

В Кургане пожарные остановили огонь, который шел в сторону садового товарищества «Синтез-2». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Сообщение о возгорании сухой травы и камыша поступило в 17:30. Из-за шквалистого ветра огонь мгновенно распространился в сторону СНТ. Ландшафтный пожар был локализован в 19:30», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила три гектара. В ликвидации были задействованы 33 человека личного состава ведомства и девять единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что с начала года в области было зарегистрировано 93 ландшафтных пожара на площади 393 гектаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми пожароопасными местами в регионе назвали города Курган и Шадринск, а также Белозерский и Катайский округа.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Кургане пожарные остановили огонь, который шел в сторону садового товарищества «Синтез-2». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области. «Сообщение о возгорании сухой травы и камыша поступило в 17:30. Из-за шквалистого ветра огонь мгновенно распространился в сторону СНТ. Ландшафтный пожар был локализован в 19:30», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила три гектара. В ликвидации были задействованы 33 человека личного состава ведомства и девять единиц техники. Ранее URA.RU писало, что с начала года в области было зарегистрировано 93 ландшафтных пожара на площади 393 гектаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми пожароопасными местами в регионе назвали города Курган и Шадринск, а также Белозерский и Катайский округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...