Курганские пожарные потушили огонь рядом с СНТ

Рядом с дачами в Кургане ликвидировали ландшафтный пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пожарные остановили огонь, который шел в сторону садового товарищества «Синтез-2». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Сообщение о возгорании сухой травы и камыша поступило в 17:30. Из-за шквалистого ветра огонь мгновенно распространился в сторону СНТ. Ландшафтный пожар был локализован в 19:30», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Площадь возгорания составила три гектара. В ликвидации были задействованы 33 человека личного состава ведомства и девять единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что с начала года в области было зарегистрировано 93 ландшафтных пожара на площади 393 гектаров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми пожароопасными местами в регионе назвали города Курган и Шадринск, а также Белозерский и Катайский округа.