10 апреля 2023
09 апреля 2023

Бизнесмена из ХМАО поймали на фиктивной регистрации мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
На мигрантах вартовчане заработали более 500 тысяч рублей Фото:

Бизнесмену из Нижневартовска грозит до семи лет лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую он организовал совместно со знакомым. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Вартовчане наладили незаконную деятельность, связанную с пребыванием иностранных граждан на территории РФ. Злоумышленники подготавливали необходимую документацию, содержащую недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом. В качестве места пребывания иностранных граждан указывался адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из фигурантов», — сообщили в полиции.

Стоимость услуг вартовчане оценивали от трех до пяти тысяч рублей. За месяц они помогли зарегистрироваться 121 иностранному гражданину. В итоге заработав порядка 500 тысяч рублей. В отношении жителей Югры возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции. За это им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Приток приезжих увеличился из-за снятия ковидных ограничений.

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Бизнесмену из Нижневартовска грозит до семи лет лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую он организовал совместно со знакомым. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Вартовчане наладили незаконную деятельность, связанную с пребыванием иностранных граждан на территории РФ. Злоумышленники подготавливали необходимую документацию, содержащую недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом. В качестве места пребывания иностранных граждан указывался адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из фигурантов», — сообщили в полиции. Стоимость услуг вартовчане оценивали от трех до пяти тысяч рублей. За месяц они помогли зарегистрироваться 121 иностранному гражданину. В итоге заработав порядка 500 тысяч рублей. В отношении жителей Югры возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции. За это им грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Приток приезжих увеличился из-за снятия ковидных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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