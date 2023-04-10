Бизнесмена из ХМАО поймали на фиктивной регистрации мигрантов

Бизнесмену из Нижневартовска грозит до семи лет лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую он организовал совместно со знакомым. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Вартовчане наладили незаконную деятельность, связанную с пребыванием иностранных граждан на территории РФ. Злоумышленники подготавливали необходимую документацию, содержащую недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом. В качестве места пребывания иностранных граждан указывался адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из фигурантов», — сообщили в полиции.
Стоимость услуг вартовчане оценивали от трех до пяти тысяч рублей. За месяц они помогли зарегистрироваться 121 иностранному гражданину. В итоге заработав порядка 500 тысяч рублей. В отношении жителей Югры возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции. За это им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Приток приезжих увеличился из-за снятия ковидных ограничений.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.