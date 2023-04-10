Бизнесмена из ХМАО поймали на фиктивной регистрации мигрантов

11 апреля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

На мигрантах вартовчане заработали более 500 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бизнесмену из Нижневартовска грозит до семи лет лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую он организовал совместно со знакомым. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Вартовчане наладили незаконную деятельность, связанную с пребыванием иностранных граждан на территории РФ. Злоумышленники подготавливали необходимую документацию, содержащую недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом. В качестве места пребывания иностранных граждан указывался адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из фигурантов», — сообщили в полиции. Стоимость услуг вартовчане оценивали от трех до пяти тысяч рублей. За месяц они помогли зарегистрироваться 121 иностранному гражданину. В итоге заработав порядка 500 тысяч рублей. В отношении жителей Югры возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции. За это им грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Приток приезжих увеличился из-за снятия ковидных ограничений.

Бизнесмену из Нижневартовска грозит до семи лет лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую он организовал совместно со знакомым. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Вартовчане наладили незаконную деятельность, связанную с пребыванием иностранных граждан на территории РФ. Злоумышленники подготавливали необходимую документацию, содержащую недостоверные сведения о месте проживания и работы прибывших иностранцев, а затем предоставляли в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом. В качестве места пребывания иностранных граждан указывался адрес строения, расположенного на территории фирмы, руководителем которой является один из фигурантов», — сообщили в полиции. Стоимость услуг вартовчане оценивали от трех до пяти тысяч рублей. За месяц они помогли зарегистрироваться 121 иностранному гражданину. В итоге заработав порядка 500 тысяч рублей. В отношении жителей Югры возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции. За это им грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске число мигрантов выросло в 10 раз за год. Приток приезжих увеличился из-за снятия ковидных ограничений.