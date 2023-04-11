11 апреля 2023

В Сургуте на дороге загорелась «ГАЗель». Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
«ГАЗель» загорелась на перекрестке улиц Гагарина и Энгельса Фото:

В Сургуте (ХМАО) на дороге загорелась «ГАЗель». Происшествие случилось на перекрестке улиц Гагарина и Энгельса.

«На перекрестке Гагарина — Энгельса загорелась хлебовозка. Возгорание началось под двигателем „ГАЗели“. Огонь быстро перекинулся в кабину. Пожар пытались потушить водители проезжавших мимо автомобилей. В течение нескольких минуты прибыли сотрудники МЧС и полностью ликвидировали возгорание», — говорится в telegram-канале «К-Информ».

Получить оперативный комментарий в МЧС по ХМАО на момент публикации новости не удалось. По номеру служебного телефона никто не ответил.

Видео: telegram-канал «Местоположение ДПС Сургут»

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В Сургуте (ХМАО) на дороге загорелась «ГАЗель». Происшествие случилось на перекрестке улиц Гагарина и Энгельса. «На перекрестке Гагарина — Энгельса загорелась хлебовозка. Возгорание началось под двигателем „ГАЗели“. Огонь быстро перекинулся в кабину. Пожар пытались потушить водители проезжавших мимо автомобилей. В течение нескольких минуты прибыли сотрудники МЧС и полностью ликвидировали возгорание», — говорится в telegram-канале «К-Информ». Получить оперативный комментарий в МЧС по ХМАО на момент публикации новости не удалось. По номеру служебного телефона никто не ответил. Видео: telegram-канал «Местоположение ДПС Сургут»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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