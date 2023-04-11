«ГАЗель» загорелась на перекрестке улиц Гагарина и Энгельса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на дороге загорелась «ГАЗель». Происшествие случилось на перекрестке улиц Гагарина и Энгельса.

«На перекрестке Гагарина — Энгельса загорелась хлебовозка. Возгорание началось под двигателем „ГАЗели“. Огонь быстро перекинулся в кабину. Пожар пытались потушить водители проезжавших мимо автомобилей. В течение нескольких минуты прибыли сотрудники МЧС и полностью ликвидировали возгорание», — говорится в telegram-канале «К-Информ».

Получить оперативный комментарий в МЧС по ХМАО на момент публикации новости не удалось. По номеру служебного телефона никто не ответил.

Видео: telegram-канал «Местоположение ДПС Сургут»