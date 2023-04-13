В Перми по улице Вильвенской взломали отделение «Почты России». Фотографии вскрытых дверей местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Выломаны входные двери и разбиты внутренние. Внутри беспорядок. По техническим причинам, сегодня отделение не работает», — пишет автор пермяк в соцсети. По мнению местного жителя, неизвестные проникли в помещение почты ночью или рано утром.
Автор отмечает, что, проходя мимо отделения видел людей несколько сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU подтвердили факт случившегося. «На данный момент на месте работают сотрудники полиции», — пояснили в ведомстве.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.