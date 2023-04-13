13 апреля 2023

В Перми взломали отделение «Почты России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
Отделение почты временно закрыто Фото:

В Перми по улице Вильвенской взломали отделение «Почты России». Фотографии вскрытых дверей местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Выломаны входные двери и разбиты внутренние. Внутри беспорядок. По техническим причинам, сегодня отделение не работает», — пишет автор пермяк в соцсети. По мнению местного жителя, неизвестные проникли в помещение почты ночью или рано утром.

Автор отмечает, что, проходя мимо отделения видел людей несколько сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU подтвердили факт случившегося. «На данный момент на месте работают сотрудники полиции», — пояснили в ведомстве.

После взлома отделение временно не работает
После взлома отделение временно не работает

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми по улице Вильвенской взломали отделение «Почты России». Фотографии вскрытых дверей местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Выломаны входные двери и разбиты внутренние. Внутри беспорядок. По техническим причинам, сегодня отделение не работает», — пишет автор пермяк в соцсети. По мнению местного жителя, неизвестные проникли в помещение почты ночью или рано утром. Автор отмечает, что, проходя мимо отделения видел людей несколько сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU подтвердили факт случившегося. «На данный момент на месте работают сотрудники полиции», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...