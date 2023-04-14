В Кремле не видели рассекреченных данных Пентагона

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Изучать такие данные — это прерогатива российских спецслужб, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

В Кремле не знали о наличии засекреченных документов Пентагона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это прерогатива наших спецслужб — изучать такие данные. Их не было в открытом доступе. Мы читали сообщения СМИ. С ними знакомились. Мы не имеем никаких претензий к тому, кто опубликовал эти секретные документы. Наша забота — анализировать данные, ставить под сомнение их достоверность и изучать», — заявил Песков.

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В Кремле не знали о наличии засекреченных документов Пентагона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это прерогатива наших спецслужб — изучать такие данные. Их не было в открытом доступе. Мы читали сообщения СМИ. С ними знакомились. Мы не имеем никаких претензий к тому, кто опубликовал эти секретные документы. Наша забота — анализировать данные, ставить под сомнение их достоверность и изучать», — заявил Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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