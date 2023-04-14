В Кремле не видели рассекреченных данных Пентагона

Изучать такие данные — это прерогатива российских спецслужб, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУтечка секретных документов Пентагона
В Кремле не знали о наличии засекреченных документов Пентагона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это прерогатива наших спецслужб — изучать такие данные. Их не было в открытом доступе. Мы читали сообщения СМИ. С ними знакомились. Мы не имеем никаких претензий к тому, кто опубликовал эти секретные документы. Наша забота — анализировать данные, ставить под сомнение их достоверность и изучать», — заявил Песков.
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