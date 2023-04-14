Суд вынес приговор свердловчанину, который напал с топором на медика и силовиков

14 апреля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Свердловчанин напал на фельдшера и медика с топором Фото: Александр Елизаров © URA.RU Суд отправил в колонию на 3,5 года свердловчанина, который напал с топором на медика скорой помощи и обещал убить силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Серовский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин напал на представителей экстренных служб в ноябре 2022 года. Будучи пьяным, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Когда фельдшер приехал и отказался увозить мужчину в больницу, предложив дойти до поликлиники самостоятельно, свердловчанин впал в гнев, схватил топор и побежал за медиком, изрубил капот его машины. После приезда полиции мужчина не останавливался, размахивал топором и обещал убить правоохранителей.

Суд отправил в колонию на 3,5 года свердловчанина, который напал с топором на медика скорой помощи и обещал убить силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Серовский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин напал на представителей экстренных служб в ноябре 2022 года. Будучи пьяным, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Когда фельдшер приехал и отказался увозить мужчину в больницу, предложив дойти до поликлиники самостоятельно, свердловчанин впал в гнев, схватил топор и побежал за медиком, изрубил капот его машины. После приезда полиции мужчина не останавливался, размахивал топором и обещал убить правоохранителей.