Утечка секретных документов Пентагона о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только подорвала доверие союзников США, но и выдала методы работы американской разведки. Об этом сообщили бывшие официальные лица США и американские офицеры.
«Позорная утечка строго засекреченных документов Пентагона поставила под угрозу методы разведки и разоблачила американскую стратегию. Она также подорвала доверие между союзниками и США», — слова источников приводит канал
По мнению обозревателей иранской газеты Akharin khabar, утечка секретных данных служит сигналом от США для президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты считают, что таким образом Вашингтон дает понять украинскому лидеру, что ВСУ не готовы к наступлению. В апреле газета The New York Times опубликовала секретные документы Пентагона, которые находились на одном из сервисов приложения для геймеров Discord. Этот инцидент осложнил отношения Украины с союзными государствами.
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