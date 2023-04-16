На месте свердловского инструментального завода построят 29-этажный ЖК

17 апреля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

В здании будет 387 квартир, из которых 386 «однушек» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Свердловский инструментальный завод (СИЗ) перенесут с Фрунзе, 35а на 12-й километр Полевского тракта. На нынешнем месте завода возведут новый 29-этажный жилой дом. Информация об этом появилась в telegram-канале «УПН Уральская палата недвижимости». «После того, как предприятие переедет, на его месте появится 29-этажный жилой дом. Предполагается, что первые жильцы заедут в многоэтажку уже в июле 2025 года», — сказано в сообщении. Согласно данным проектной декларации, в здании будет 387 квартир: 386 «однушек» площадью от 23 до 37 квадратных метров и одна «двушка» на 88 квадратных метров. В среднем, на каждом этаже предусмотрено по 15 квартир. Жильцов будут обслуживать два лифта. Ранее URA.RU сообщало, что производственную площадку СИЗа перенесут с Фрунзе, 35а (рядом с Южным трамвайным депо) в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями.

Свердловский инструментальный завод (СИЗ) перенесут с Фрунзе, 35а на 12-й километр Полевского тракта. На нынешнем месте завода возведут новый 29-этажный жилой дом. Информация об этом появилась в telegram-канале «УПН Уральская палата недвижимости». «После того, как предприятие переедет, на его месте появится 29-этажный жилой дом. Предполагается, что первые жильцы заедут в многоэтажку уже в июле 2025 года», — сказано в сообщении. Согласно данным проектной декларации, в здании будет 387 квартир: 386 «однушек» площадью от 23 до 37 квадратных метров и одна «двушка» на 88 квадратных метров. В среднем, на каждом этаже предусмотрено по 15 квартир. Жильцов будут обслуживать два лифта. Ранее URA.RU сообщало, что производственную площадку СИЗа перенесут с Фрунзе, 35а (рядом с Южным трамвайным депо) в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями.