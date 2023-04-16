В Кургане после проверок ФСБ возбудили уголовные дела за хранение оружия

В Кургане силовики изъяли оружие и боеприпасы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после проверок силовиков возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Сотрудниками УФСБ совместно с УМВД России по Курганской области проведены оперативно-розыскные мероприятия. Из незаконного оборота изъято две единицы оружия, 138 патронов и 300 граммов пороха. Специального разрешения на право приобретения и хранения нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов их владельцы не имели», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас в отношении владельцев возбуждены уголовные дела.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра регионального УМВД оружие пригодно для стрельбы. Фигурантам уголовных дел грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее URA.RU писало сотрудники полиции изъяли у пожилого курганца оружие и патроны. Мужчина незаконно хранил мелкокалиберную винтовку и 146 патронов. Против пенсионера возбуждено уголовное дело.