17 апреля 2023

Турбазы ХМАО вводят услуги северной экзотики ради новых клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматели создают локации с северной экзотикой
Предприниматели создают локации с северной экзотикой Фото:

Базы отдыха в ХМАО вводят новые услуги, чтобы привлечь посетителей перед летним сезоном. Часто бизнесмены ориентируются на северную экзотику: создают локации с джакузи в лесу под открытым небом, а другие предлагают гостям провести время в чанах с глинтвейном. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турбаз.

«У нас создан лесной домик с панорамным видом и парной, где пары могут провести ночь. И сейчас здесь планируем установить где-то с 15 мая джакузи под открытым небом. Это такой новый тариф ввели „Ночь в лесу“, уже пользуется спросом», — рассказала корреспонденту URA.RU управляющая базы отдыха «Северный лес» Алена Усова в Когалыме.

Чтобы привлечь клиентов, предприниматели ориентируются не только на теплые летние дни. Новые предложения создают исходя из прохладного северного климата. «Сделали глинтвейн в чанах, в которых люди могут купаться. Это мед, фрукты, например, апельсины, мандарины, грейпфруты. Все это нарезается, дополнительно добавляются сок и масла ароматические. И люди сидят в этом, отдыхают», — рассказала журналисту агентства маркетолог базы отдыха «Олимпийская деревня» Ольга в Сургуте.

Спрос на загородный отдых в ХМАО начал активно расти с начала апреля. Например, ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали массово арендовать дома на майские праздники на месяц вперед. Предприниматели отмечали, что вплоть до 70% выходных дней у них уже забронированы.

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Базы отдыха в ХМАО вводят новые услуги, чтобы привлечь посетителей перед летним сезоном. Часто бизнесмены ориентируются на северную экзотику: создают локации с джакузи в лесу под открытым небом, а другие предлагают гостям провести время в чанах с глинтвейном. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турбаз. «У нас создан лесной домик с панорамным видом и парной, где пары могут провести ночь. И сейчас здесь планируем установить где-то с 15 мая джакузи под открытым небом. Это такой новый тариф ввели „Ночь в лесу“, уже пользуется спросом», — рассказала корреспонденту URA.RU управляющая базы отдыха «Северный лес» Алена Усова в Когалыме. Чтобы привлечь клиентов, предприниматели ориентируются не только на теплые летние дни. Новые предложения создают исходя из прохладного северного климата. «Сделали глинтвейн в чанах, в которых люди могут купаться. Это мед, фрукты, например, апельсины, мандарины, грейпфруты. Все это нарезается, дополнительно добавляются сок и масла ароматические. И люди сидят в этом, отдыхают», — рассказала журналисту агентства маркетолог базы отдыха «Олимпийская деревня» Ольга в Сургуте. Спрос на загородный отдых в ХМАО начал активно расти с начала апреля. Например, ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали массово арендовать дома на майские праздники на месяц вперед. Предприниматели отмечали, что вплоть до 70% выходных дней у них уже забронированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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