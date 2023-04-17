Турбазы ХМАО вводят услуги северной экзотики ради новых клиентов

Предприниматели создают локации с северной экзотикой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Базы отдыха в ХМАО вводят новые услуги, чтобы привлечь посетителей перед летним сезоном. Часто бизнесмены ориентируются на северную экзотику: создают локации с джакузи в лесу под открытым небом, а другие предлагают гостям провести время в чанах с глинтвейном. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турбаз.

«У нас создан лесной домик с панорамным видом и парной, где пары могут провести ночь. И сейчас здесь планируем установить где-то с 15 мая джакузи под открытым небом. Это такой новый тариф ввели „Ночь в лесу“, уже пользуется спросом», — рассказала корреспонденту URA.RU управляющая базы отдыха «Северный лес» Алена Усова в Когалыме.

Чтобы привлечь клиентов, предприниматели ориентируются не только на теплые летние дни. Новые предложения создают исходя из прохладного северного климата. «Сделали глинтвейн в чанах, в которых люди могут купаться. Это мед, фрукты, например, апельсины, мандарины, грейпфруты. Все это нарезается, дополнительно добавляются сок и масла ароматические. И люди сидят в этом, отдыхают», — рассказала журналисту агентства маркетолог базы отдыха «Олимпийская деревня» Ольга в Сургуте.

Спрос на загородный отдых в ХМАО начал активно расти с начала апреля. Например, ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали массово арендовать дома на майские праздники на месяц вперед. Предприниматели отмечали, что вплоть до 70% выходных дней у них уже забронированы.