Штурмовик ЧВК «Вагнер» из ХМАО погиб в боях за Донбасс

19 апреля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

В Сургуте простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Василием Брызгаловым Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сургуте простились с Василием Брызгаловым, который погиб при освобождении Артемовска во время спецоперации на территории Украины. Он состоял в рядах ЧВК «Вагнер» в должности стрелка штурмовой группы. «Осенью 2022 года [Брызгалов] подписал контракт с ЧВК „Вагнер“ и после прохождения курсов подготовки отправился на территорию проведения специальной военной операции в должности стрелка штурмовой группы. Погиб 21 февраля в окрестностях Артемовска. За героический подвиг награжден государственной наградой — медаль „За отвагу“», — сообщили в telegram-канале администрации Сургута. У Брызгалова остались мать, отец, брат, сестра и дочь. Окружное правительство окажет семье необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавляют в публикации. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

В Сургуте простились с Василием Брызгаловым, который погиб при освобождении Артемовска во время спецоперации на территории Украины. Он состоял в рядах ЧВК «Вагнер» в должности стрелка штурмовой группы. «Осенью 2022 года [Брызгалов] подписал контракт с ЧВК „Вагнер“ и после прохождения курсов подготовки отправился на территорию проведения специальной военной операции в должности стрелка штурмовой группы. Погиб 21 февраля в окрестностях Артемовска. За героический подвиг награжден государственной наградой — медаль „За отвагу“», — сообщили в telegram-канале администрации Сургута. У Брызгалова остались мать, отец, брат, сестра и дочь. Окружное правительство окажет семье необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавляют в публикации. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.