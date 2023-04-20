Фестиваль «Стенограффия» продлится в Екатеринбурге пять месяцев

Легальный фестиваль уличного искусства начнется в Екатеринбурге 1 мая
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 1 мая по 31 сентября. Постановление о проведении мероприятия подписал мэр города Алексей Орлов, сообщается на сайте мэрии.
«В этом году мероприятие пройдет уже в 14-й раз — с 1 мая по 31 сентября. Оригинальные арт-объекты, которые будут созданы талантливыми художниками, станут подарком городу и его жителям к 300-летию столицы Урала», — говорится в сообщении организаторов.
Ранее URA.RU сообщало, что на фестиваль «Стенограффия» приедут художники из Испании и Германии. Уже известны имена десяти первых участников, которые будут разрисовывать город.
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