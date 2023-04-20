20 апреля 2023

Фестиваль «Стенограффия» продлится в Екатеринбурге пять месяцев

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Виды Екатеринбурга, рисунок на стене, граффити, стенограффия2018, стенограффия 2018
Легальный фестиваль уличного искусства начнется в Екатеринбурге 1 мая Фото:

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 1 мая по 31 сентября. Постановление о проведении мероприятия подписал мэр города Алексей Орлов, сообщается на сайте мэрии.

«В этом году мероприятие пройдет уже в 14-й раз — с 1 мая по 31 сентября. Оригинальные арт-объекты, которые будут созданы талантливыми художниками, станут подарком городу и его жителям к 300-летию столицы Урала», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее URA.RU сообщало, что на фестиваль «Стенограффия» приедут художники из Испании и Германии. Уже известны имена десяти первых участников, которые будут разрисовывать город.

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Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге с 1 мая по 31 сентября. Постановление о проведении мероприятия подписал мэр города Алексей Орлов, сообщается на сайте мэрии. «В этом году мероприятие пройдет уже в 14-й раз — с 1 мая по 31 сентября. Оригинальные арт-объекты, которые будут созданы талантливыми художниками, станут подарком городу и его жителям к 300-летию столицы Урала», — говорится в сообщении организаторов. Ранее URA.RU сообщало, что на фестиваль «Стенограффия» приедут художники из Испании и Германии. Уже известны имена десяти первых участников, которые будут разрисовывать город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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