Челябинцы выбрали лучшие места для свадеб

Жители Челябинска лучшими местами для свадеб назвали рестораны и бары с лофтами

25 апреля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Соединять сердца на свадьбе челябинцы предпочли в ресторанах, барах и лофтах Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинска выбрали лучшие места для проведения свадебных торжеств. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», большинство высказались в пользу ресторана, бара или лофта в аренду. «В плане места проведения большинство жителей Челябинска (46%) лучшим местом для празднования торжества считают ресторан, бар или лофт в аренду. Следующий по популярности вариант — на природе (31%), например, в шатре, загородном коттедже или усадьбе», — отметили в «Авито». Примерно каждого десятого привлекает идея провести праздник у себя дома или на даче. Чаще всего такой вариант в ходе проведенного опроса выбрали мужчины (20%) и те, кто соединял себя узами семьи два и больше число раз (17%). При этом среди молодых людей в возрасте до 24 лет наблюдается больше тех, кто мечтает о свадьбе за рубежом (13%) или в другом необычном месте: в клубе, музее, зоопарке или метров (10%). Есть среди челябинцев также те, кто предпочтет один ЗАГС безо всяких торжеств (13%). Ожидаемо большинство высказалось в пользу свадьбы в летнее время года. Треть жителей в качестве оптимального бюджета рассчитали траты в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей. Приблизительно столько же человек выступили с позицией о том, что расходы не должны превышать 100 тысяч рублей. Еще 15% готовы отдать на праздник от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Половина челябинцев уверена, что в ходе свадьбы нельзя экономить на еде и напитках. О том, что расходы на платье и образ невесты являются такими же обязательными, высказался 41% респондентов. В пользу важности услуг ведущего выступил 23% опрошенных. Лишь каждый пятый считает, что неправильно экономить на свадебном торте, а каждый четвертый — на помещении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска выбрали лучшие места для проведения свадебных торжеств. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», большинство высказались в пользу ресторана, бара или лофта в аренду. «В плане места проведения большинство жителей Челябинска (46%) лучшим местом для празднования торжества считают ресторан, бар или лофт в аренду. Следующий по популярности вариант — на природе (31%), например, в шатре, загородном коттедже или усадьбе», — отметили в «Авито». Примерно каждого десятого привлекает идея провести праздник у себя дома или на даче. Чаще всего такой вариант в ходе проведенного опроса выбрали мужчины (20%) и те, кто соединял себя узами семьи два и больше число раз (17%). При этом среди молодых людей в возрасте до 24 лет наблюдается больше тех, кто мечтает о свадьбе за рубежом (13%) или в другом необычном месте: в клубе, музее, зоопарке или метров (10%). Есть среди челябинцев также те, кто предпочтет один ЗАГС безо всяких торжеств (13%). Ожидаемо большинство высказалось в пользу свадьбы в летнее время года. Треть жителей в качестве оптимального бюджета рассчитали траты в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей. Приблизительно столько же человек выступили с позицией о том, что расходы не должны превышать 100 тысяч рублей. Еще 15% готовы отдать на праздник от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Половина челябинцев уверена, что в ходе свадьбы нельзя экономить на еде и напитках. О том, что расходы на платье и образ невесты являются такими же обязательными, высказался 41% респондентов. В пользу важности услуг ведущего выступил 23% опрошенных. Лишь каждый пятый считает, что неправильно экономить на свадебном торте, а каждый четвертый — на помещении.