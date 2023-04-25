Проект образовательного кампуса станет возможен при участии Росатома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) построят второй образовательный кампус на территории региона. Как сообщила пресс-служба, о планах губернатор Алексей Текслер заявил на площадке форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность».

«Сейчас с Росатомом обсуждаем новый серьезный проект в Снежинске. В центре города хотим сформировать новый кампус, образовательное пространство, куда будут приглашать магистрантов со всей страны, чтобы они учились и связывали свое будущее с «Росатомом», — отметил Текслер.

Глава региона напомнил, что первый образовательно-производственный центр проекта «Профессионалитет» в области открыли совместно с госкорпорацией «Росатом». После было создано еще семь таких центров. Их общее количество вывело регион в число лидеров РФ. Каждый центр, сформированный на базе средних специальных учебных заведений, дает не просто знания: студенты посещают практические курсы, после окончания которых молодые выпускники становятся готовыми специалистами.

В своем выступлении Текслер подробно остановился на экологических проектах, реализованных совместно с Росатомом. В их числе — рекультивация челябинской свалки.

Форум проводится с 2008 года в регионах присутствия атомного энергопромышленного комплекса России. В 2023 году мероприятие посвятили 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Организатором площадки выступил общественный совет Росатома.

Алексей Текслер выступил на площадке форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава региона рассказал о совместных проектах, которые область реализует с Росатомом Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Для участия собрались заинтересованные лица со всей страны Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Второй в области образовательный кампус планируется создать в Снежинске Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области