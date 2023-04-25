25 апреля 2023

В Челябинской области второй образовательный кампус построят в Снежинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Снежинск. Челябинская область., библиотека, книги
Проект образовательного кампуса станет возможен при участии Росатома Фото:

В Снежинске (Челябинская область) построят второй образовательный кампус на территории региона. Как сообщила пресс-служба, о планах губернатор Алексей Текслер заявил на площадке форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность».

«Сейчас с Росатомом обсуждаем новый серьезный проект в Снежинске. В центре города хотим сформировать новый кампус, образовательное пространство, куда будут приглашать магистрантов со всей страны, чтобы они учились и связывали свое будущее с «Росатомом», — отметил Текслер.

Глава региона напомнил, что первый образовательно-производственный центр проекта «Профессионалитет» в области открыли совместно с госкорпорацией «Росатом». После было создано еще семь таких центров. Их общее количество вывело регион в число лидеров РФ. Каждый центр, сформированный на базе средних специальных учебных заведений, дает не просто знания: студенты посещают практические курсы, после окончания которых молодые выпускники становятся готовыми специалистами.

В своем выступлении Текслер подробно остановился на экологических проектах, реализованных совместно с Росатомом. В их числе — рекультивация челябинской свалки.

Форум проводится с 2008 года в регионах присутствия атомного энергопромышленного комплекса России. В 2023 году мероприятие посвятили 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Организатором площадки выступил общественный совет Росатома.

Алексей Текслер выступил на площадке форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность»
Алексей Текслер выступил на площадке форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность»
Фото:
Глава региона рассказал о совместных проектах, которые область реализует с Росатомом
Глава региона рассказал о совместных проектах, которые область реализует с Росатомом
Фото:
Для участия собрались заинтересованные лица со всей страны
Для участия собрались заинтересованные лица со всей страны
Фото:
Второй в области образовательный кампус планируется создать в Снежинске
Второй в области образовательный кампус планируется создать в Снежинске
Фото:
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В Снежинске (Челябинская область) построят второй образовательный кампус на территории региона. Как сообщила пресс-служба, о планах губернатор Алексей Текслер заявил на площадке форума-диалога «Национальный интерес, экология, безопасность». «Сейчас с Росатомом обсуждаем новый серьезный проект в Снежинске. В центре города хотим сформировать новый кампус, образовательное пространство, куда будут приглашать магистрантов со всей страны, чтобы они учились и связывали свое будущее с «Росатомом», — отметил Текслер. Глава региона напомнил, что первый образовательно-производственный центр проекта «Профессионалитет» в области открыли совместно с госкорпорацией «Росатом». После было создано еще семь таких центров. Их общее количество вывело регион в число лидеров РФ. Каждый центр, сформированный на базе средних специальных учебных заведений, дает не просто знания: студенты посещают практические курсы, после окончания которых молодые выпускники становятся готовыми специалистами. В своем выступлении Текслер подробно остановился на экологических проектах, реализованных совместно с Росатомом. В их числе — рекультивация челябинской свалки. Форум проводится с 2008 года в регионах присутствия атомного энергопромышленного комплекса России. В 2023 году мероприятие посвятили 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Организатором площадки выступил общественный совет Росатома.
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