В ХМАО органы соцзащиты недоплачивают приемным родителям

Жители ХМАО, имеющие на попечении приемных детей, пожаловались на управление социальной защиты, опеки и попечительства, которое приостанавливает выплаты пособия на время пребывания детей в летних лагерях. Об этом сообщила окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова.
«Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства приостанавливает выплаты вознаграждения приемным родителям, установленные заключенными с ними договорами о приемной семье, на период пребывания их подопечных в летних оздоровительных лагерях. Заявители сообщают, что сотрудники управления социальной защиты с января 2023 года стали требовать у приемных родителей предоставление чеков и расписок о потраченных денежных средствах на мелкие бытовые нужды подопечных», — сообщила Наталья Стребкова на официальном портале.
Как следует из заявления, дети нуждаются в покупке одежды и других вещей, даже находясь на отдыхе. Также Стребкова разъяснила, что по действующему законодательству опекуны не обязаны предоставлять кассовые чеки для отчета на траты подопечных. В целях объективного рассмотрения коллективного обращения заявителей, уполномоченным по правам человека направлены рекомендации в адрес департамента социального развития ХМАО об организации проверки действий соцзащиты по указанным в заявлении поводам.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО планируют организовать летний отдых для детей-сирот в Краснодарском крае. Планируется отдых для 137 детей данной категории при 11 сопровождающих.
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