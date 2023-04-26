В ХМАО органы соцзащиты недоплачивают приемным родителям

27 апреля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Наталья Стребкова проверит управление соцзащиты по выплатам на приемных детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители ХМАО, имеющие на попечении приемных детей, пожаловались на управление социальной защиты, опеки и попечительства, которое приостанавливает выплаты пособия на время пребывания детей в летних лагерях. Об этом сообщила окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. «Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства приостанавливает выплаты вознаграждения приемным родителям, установленные заключенными с ними договорами о приемной семье, на период пребывания их подопечных в летних оздоровительных лагерях. Заявители сообщают, что сотрудники управления социальной защиты с января 2023 года стали требовать у приемных родителей предоставление чеков и расписок о потраченных денежных средствах на мелкие бытовые нужды подопечных», — сообщила Наталья Стребкова на официальном портале. Как следует из заявления, дети нуждаются в покупке одежды и других вещей, даже находясь на отдыхе. Также Стребкова разъяснила, что по действующему законодательству опекуны не обязаны предоставлять кассовые чеки для отчета на траты подопечных. В целях объективного рассмотрения коллективного обращения заявителей, уполномоченным по правам человека направлены рекомендации в адрес департамента социального развития ХМАО об организации проверки действий соцзащиты по указанным в заявлении поводам. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО планируют организовать летний отдых для детей-сирот в Краснодарском крае. Планируется отдых для 137 детей данной категории при 11 сопровождающих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО, имеющие на попечении приемных детей, пожаловались на управление социальной защиты, опеки и попечительства, которое приостанавливает выплаты пособия на время пребывания детей в летних лагерях. Об этом сообщила окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. «Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства приостанавливает выплаты вознаграждения приемным родителям, установленные заключенными с ними договорами о приемной семье, на период пребывания их подопечных в летних оздоровительных лагерях. Заявители сообщают, что сотрудники управления социальной защиты с января 2023 года стали требовать у приемных родителей предоставление чеков и расписок о потраченных денежных средствах на мелкие бытовые нужды подопечных», — сообщила Наталья Стребкова на официальном портале. Как следует из заявления, дети нуждаются в покупке одежды и других вещей, даже находясь на отдыхе. Также Стребкова разъяснила, что по действующему законодательству опекуны не обязаны предоставлять кассовые чеки для отчета на траты подопечных. В целях объективного рассмотрения коллективного обращения заявителей, уполномоченным по правам человека направлены рекомендации в адрес департамента социального развития ХМАО об организации проверки действий соцзащиты по указанным в заявлении поводам. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО планируют организовать летний отдых для детей-сирот в Краснодарском крае. Планируется отдых для 137 детей данной категории при 11 сопровождающих.