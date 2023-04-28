Польский генерал разрушил мифы Запада об успехах ВСУ

Генерал Скшипчак заявил о стратегическом тупике на Украине

28 апреля 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

ВСУ не имеют реальных успехов на поле боя, заявил Вальдемар Скшипчак Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ находятся в стратегическом тупике и все те мифические успехи, которые якобы происходят на поле боя, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Конечно все эти сообщения о небольших успехах влияют на эмоции, но они не имеют ничего общего с происходящим на поле боя. И прямо сейчас мы имеем дело со стратегическим тупиком ВСУ, который продолжается с декабря», — передает слова Скшипчака польское издание Salon24 . Он подчеркнул, что несмотря на уже имеющиеся сообщения о том, что ВСУ уже сейчас перешли в контрнаступление, на поле боля незаметно каких-либо значительных изменений. Любой успешный ракетный удар украинской армии раздувается до небывалых масштабов, но на деле каждый такой удар не меняет стратегического положения, заключил Скшипчак. Ранее западные СМИ выражали большое сомнение в успехе будущего наступления ВСУ. По их мнению, сразу после начала активных действий украинская армия рискует попасть в окружение. Будущее президента Украины Владимира Зеленского уже сейчас можно назвать туманным, так как он не справился со сроками начала весеннего контрнаступления ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

ВСУ находятся в стратегическом тупике и все те мифические успехи, которые якобы происходят на поле боя, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Конечно все эти сообщения о небольших успехах влияют на эмоции, но они не имеют ничего общего с происходящим на поле боя. И прямо сейчас мы имеем дело со стратегическим тупиком ВСУ, который продолжается с декабря», — передает слова Скшипчака польское издание Salon24. Он подчеркнул, что несмотря на уже имеющиеся сообщения о том, что ВСУ уже сейчас перешли в контрнаступление, на поле боля незаметно каких-либо значительных изменений. Любой успешный ракетный удар украинской армии раздувается до небывалых масштабов, но на деле каждый такой удар не меняет стратегического положения, заключил Скшипчак. Ранее западные СМИ выражали большое сомнение в успехе будущего наступления ВСУ. По их мнению, сразу после начала активных действий украинская армия рискует попасть в окружение. Будущее президента Украины Владимира Зеленского уже сейчас можно назвать туманным, так как он не справился со сроками начала весеннего контрнаступления ВСУ, сообщает «Федеральное агентство новостей».