27 апреля 2023

Генерал Ретунский объяснил панику ВСУ из-за новой тактики России

Генерал Ретунский: ВКС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
ВС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новая тактика российской армии вызывает панику у украинской стороны. Об этом заявил заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский. Он уточнил, что ВС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов. При этом вылеты производятся не парами, а массово, что показало высокую эффективность.

«Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — передает слова Ретунского МК. Также он сообщил, что ВКС РФ стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов.

Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника в слепую. Наводчик пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика. В Ливане обозреватель издания Al Binaa восхитился тактикой России в СВО, отметив, что благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению противника.

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Новая тактика российской армии вызывает панику у украинской стороны. Об этом заявил заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский. Он уточнил, что ВС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов. При этом вылеты производятся не парами, а массово, что показало высокую эффективность. «Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — передает слова Ретунского МК. Также он сообщил, что ВКС РФ стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов. Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника в слепую. Наводчик пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика. В Ливане обозреватель издания Al Binaa восхитился тактикой России в СВО, отметив, что благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению противника.
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