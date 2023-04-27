Генерал Ретунский объяснил панику ВСУ из-за новой тактики России

Генерал Ретунский: ВКС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов

28 апреля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая тактика российской армии вызывает панику у украинской стороны. Об этом заявил заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский. Он уточнил, что ВС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов. При этом вылеты производятся не парами, а массово, что показало высокую эффективность. «Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — передает слова Ретунского МК . Также он сообщил, что ВКС РФ стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов. Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника в слепую. Наводчик пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика. В Ливане обозреватель издания Al Binaa восхитился тактикой России в СВО, отметив, что благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению противника.

Новая тактика российской армии вызывает панику у украинской стороны. Об этом заявил заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский. Он уточнил, что ВС РФ применяют дроны, которые действуют по принципу самолетов. При этом вылеты производятся не парами, а массово, что показало высокую эффективность. «Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — передает слова Ретунского МК. Также он сообщил, что ВКС РФ стали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов. Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника в слепую. Наводчик пояснил, что танкисты маскируют танки в неприметных позициях, после чего уничтожают цели по указанию корректировщика. В Ливане обозреватель издания Al Binaa восхитился тактикой России в СВО, отметив, что благодаря передислокации войск Россия сохранит жизни личного состава и воспрепятствует наступлению противника.