Россияне смогут ходить к психологу в поликлиники

Мурашко: медицинские психологи появятся во всех поликлиниках с 1 июля
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, врач, мед работник
Михаил Мурашко анонсировал появление психологов в поликлиниках Фото:

В России будет действовать новый порядок, предполагающий возможность попасть к психологу по ОМС в поликлинике. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Так он ответил на вопрос журналиста, будет ли разработана программа психологической поддержки для участников СВО.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике», — рассказал Михаил Мурашко, передает корреспондент ТАСС. Порядок проходит тестирование, в том числе в регионах. Он начнет действовать с 1 июля.

Важность лечения посттравматического синдрома у участников СВО обозначил президент России Владимир Путин. Он дал поручение разработать соответствующие меры правительству России, передает RT.

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В России будет действовать новый порядок, предполагающий возможность попасть к психологу по ОМС в поликлинике. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Так он ответил на вопрос журналиста, будет ли разработана программа психологической поддержки для участников СВО. «У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике», — рассказал Михаил Мурашко, передает корреспондент ТАСС. Порядок проходит тестирование, в том числе в регионах. Он начнет действовать с 1 июля. Важность лечения посттравматического синдрома у участников СВО обозначил президент России Владимир Путин. Он дал поручение разработать соответствующие меры правительству России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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