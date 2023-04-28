Россияне смогут ходить к психологу в поликлиники

В России будет действовать новый порядок, предполагающий возможность попасть к психологу по ОМС в поликлинике. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Так он ответил на вопрос журналиста, будет ли разработана программа психологической поддержки для участников СВО.
«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике», — рассказал Михаил Мурашко, передает корреспондент ТАСС. Порядок проходит тестирование, в том числе в регионах. Он начнет действовать с 1 июля.
Важность лечения посттравматического синдрома у участников СВО обозначил президент России Владимир Путин. Он дал поручение разработать соответствующие меры правительству России, передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!