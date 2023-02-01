01 февраля 2023

Участникам спецоперации окажут новый вид помощи

«Ведомости»: участвующим в СВО офицерам окажут психологическую помощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Психологическая помощь будет оказываться старшему командному составу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При Минобороны РФ разрабатывается программа психологической помощи старшему командному составу Вооруженных сил, участвующему в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к рабочей группе и военно-медицинскому управлению ведомства.

«Специалисты изучают опыт психологической помощи участникам боевых действий других стран», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Также информацию подтвердил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что взаимодействует с рабочей группой. «Обсуждаем форматы. Психологическая помощь сильно востребована», — сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что участникам спецоперации и их семьям необходимы центры психологической помощи. По его словам, основная задача для государства — это создание условий для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При Минобороны РФ разрабатывается программа психологической помощи старшему командному составу Вооруженных сил, участвующему в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к рабочей группе и военно-медицинскому управлению ведомства. «Специалисты изучают опыт психологической помощи участникам боевых действий других стран», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Также информацию подтвердил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что взаимодействует с рабочей группой. «Обсуждаем форматы. Психологическая помощь сильно востребована», — сказал он. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что участникам спецоперации и их семьям необходимы центры психологической помощи. По его словам, основная задача для государства — это создание условий для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...