Участникам спецоперации окажут новый вид помощи «Ведомости»: участвующим в СВО офицерам окажут психологическую помощь 02 февраля 2023 в 03:35 Размер текста - 17 + Психологическая помощь будет оказываться старшему командному составу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При Минобороны РФ разрабатывается программа психологической помощи старшему командному составу Вооруженных сил, участвующему в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к рабочей группе и военно-медицинскому управлению ведомства. «Специалисты изучают опыт психологической помощи участникам боевых действий других стран», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Также информацию подтвердил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что взаимодействует с рабочей группой. «Обсуждаем форматы. Психологическая помощь сильно востребована», — сказал он. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что участникам спецоперации и их семьям необходимы центры психологической помощи. По его словам, основная задача для государства — это создание условий для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации. При Минобороны РФ разрабатывается программа психологической помощи старшему командному составу Вооруженных сил, участвующему в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к рабочей группе и военно-медицинскому управлению ведомства. «Специалисты изучают опыт психологической помощи участникам боевых действий других стран», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Также информацию подтвердил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что взаимодействует с рабочей группой. «Обсуждаем форматы. Психологическая помощь сильно востребована», — сказал он. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что участникам спецоперации и их семьям необходимы центры психологической помощи. По его словам, основная задача для государства — это создание условий для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям