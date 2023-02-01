Участникам спецоперации окажут новый вид помощи

При Минобороны РФ разрабатывается программа психологической помощи старшему командному составу Вооруженных сил, участвующему в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к рабочей группе и военно-медицинскому управлению ведомства.
«Специалисты изучают опыт психологической помощи участникам боевых действий других стран», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Также информацию подтвердил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что взаимодействует с рабочей группой. «Обсуждаем форматы. Психологическая помощь сильно востребована», — сказал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что участникам спецоперации и их семьям необходимы центры психологической помощи. По его словам, основная задача для государства — это создание условий для тех ветеранов боевых действий, которые будут нуждаться в реабилитации.
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