Крупный застройщик из Сургута заходит в Нижневартовск

Сургутская компания «ДСК-1» готовится к строительству в Нижневартовске

Компания «ДСК-1» планирует начать строительство в Нижневартовске Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сургутский застройщик «ДСК-1» планирует начать строительство жилых домов в Нижневартовске. Сейчас предприятие ведет переговоры с городскими властями. Об этом URA.RU сообщили в самой компании.

«[Мы] на этапе переговоров с администрацией о готовности предоставления земель, условиях. Предварительно мы встречались, беседовали. Документально пока еще ничего не подписали, потому что есть определенные процедуры, которые нужно соблюсти. В целом, да, мы заходим на этот город», — рассказал журналисту агентства гендиректор компании Валерий Шестакович.

По словам застройщика, на первоначальном этапе компания готова построить в городе 100-200 тысяч квадратных метров жилья. В администрации Нижневартовска подтвердили, что ведут работу с «ДСК-1». Предварительно есть планы по застройке двух районов. «Сейчас идет речь о 33 микрорайоне, а также [микрорайон] К-2 — это вдоль улицы Ханты-Мансийской в сторону памятника нефтяной вышке [„Каракатицы“], там будет сформирована жилая застройка», — уточнил журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска придумали способ обновить историческую часть города. Старый Вартовск планируют застроить домами средней и малой этажности благодаря механизму комплексной застройки территорий.